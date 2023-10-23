Друг Шуткараева, погибшего на СВО, рассказал о главной мечте свердловского следователя

Следователь Алибек Шуткараев, погибший на СВО, с детства мечтал быть юристом

23 октября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

По словам друга Шуткараева, погибший в детстве мечтал быть юристом, а когда стал взрослее, то уже знал, что будет следователем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский следователь Алибек Шуткараев, который погиб в ходе боевых действий на Украине, с раннего детства мечтал быть юристом. Уже в более взрослом возрасте он определился с будущей профессией. Алибек точно знал, что будет следователем. Своими воспоминаниями о следователе с корреспондентом URA.RU поделился товарищ погибшего Александр. «Алибек всегда говорил о том, что он будет следователем. У него был прыткий ум, дикая любознательность и великолепная память. А еще им всегда двигало чувство справедливости. Несмотря на то, что его воспитывал только отец, он вырос абсолютно добрым парнем. Его будет очень не хватать. Это большая потеря», — поделился Александр в разговоре с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Алибек Шуткараев погиб в зоне проведения спецоперации. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, а после отправить на СВО. За проявленную в бою доблесть и отвагу Шуткараева посмертно наградили орденом Мужества.

Свердловский следователь Алибек Шуткараев, который погиб в ходе боевых действий на Украине, с раннего детства мечтал быть юристом. Уже в более взрослом возрасте он определился с будущей профессией. Алибек точно знал, что будет следователем. Своими воспоминаниями о следователе с корреспондентом URA.RU поделился товарищ погибшего Александр. «Алибек всегда говорил о том, что он будет следователем. У него был прыткий ум, дикая любознательность и великолепная память. А еще им всегда двигало чувство справедливости. Несмотря на то, что его воспитывал только отец, он вырос абсолютно добрым парнем. Его будет очень не хватать. Это большая потеря», — поделился Александр в разговоре с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Алибек Шуткараев погиб в зоне проведения спецоперации. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, а после отправить на СВО. За проявленную в бою доблесть и отвагу Шуткараева посмертно наградили орденом Мужества.