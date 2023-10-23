Друг Шуткараева, погибшего на СВО, рассказал о главной мечте свердловского следователя

Следователь Алибек Шуткараев, погибший на СВО, с детства мечтал быть юристом
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
По словам друга Шуткараева, погибший в детстве мечтал быть юристом, а когда стал взрослее, то уже знал, что будет следователем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский следователь Алибек Шуткараев, который погиб в ходе боевых действий на Украине, с раннего детства мечтал быть юристом. Уже в более взрослом возрасте он определился с будущей профессией. Алибек точно знал, что будет следователем. Своими воспоминаниями о следователе с корреспондентом URA.RU поделился товарищ погибшего Александр.

«Алибек всегда говорил о том, что он будет следователем. У него был прыткий ум, дикая любознательность и великолепная память. А еще им всегда двигало чувство справедливости. Несмотря на то, что его воспитывал только отец, он вырос абсолютно добрым парнем. Его будет очень не хватать. Это большая потеря», — поделился Александр в разговоре с журналистом URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Алибек Шуткараев погиб в зоне проведения спецоперации. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, а после отправить на СВО. За проявленную в бою доблесть и отвагу Шуткараева посмертно наградили орденом Мужества.

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Свердловский следователь Алибек Шуткараев, который погиб в ходе боевых действий на Украине, с раннего детства мечтал быть юристом. Уже в более взрослом возрасте он определился с будущей профессией. Алибек точно знал, что будет следователем. Своими воспоминаниями о следователе с корреспондентом URA.RU поделился товарищ погибшего Александр. «Алибек всегда говорил о том, что он будет следователем. У него был прыткий ум, дикая любознательность и великолепная память. А еще им всегда двигало чувство справедливости. Несмотря на то, что его воспитывал только отец, он вырос абсолютно добрым парнем. Его будет очень не хватать. Это большая потеря», — поделился Александр в разговоре с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Алибек Шуткараев погиб в зоне проведения спецоперации. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, а после отправить на СВО. За проявленную в бою доблесть и отвагу Шуткараева посмертно наградили орденом Мужества.
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