Друг Шуткараева, погибшего на СВО, рассказал о главной мечте свердловского следователя

Свердловский следователь Алибек Шуткараев, который погиб в ходе боевых действий на Украине, с раннего детства мечтал быть юристом. Уже в более взрослом возрасте он определился с будущей профессией. Алибек точно знал, что будет следователем. Своими воспоминаниями о следователе с корреспондентом URA.RU поделился товарищ погибшего Александр.
«Алибек всегда говорил о том, что он будет следователем. У него был прыткий ум, дикая любознательность и великолепная память. А еще им всегда двигало чувство справедливости. Несмотря на то, что его воспитывал только отец, он вырос абсолютно добрым парнем. Его будет очень не хватать. Это большая потеря», — поделился Александр в разговоре с журналистом URA.RU.
Ранее URA.RU писало о том, что следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Алибек Шуткараев погиб в зоне проведения спецоперации. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, а после отправить на СВО. За проявленную в бою доблесть и отвагу Шуткараева посмертно наградили орденом Мужества.
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