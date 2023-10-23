Путин заявил, что к детям бойцов СВО нужно относиться как к своим собственным

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
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Президент России Владимир Путин призвал заботиться о детях, родители которых заняты в специальной военной операции «как о своих». С таким заявлением он выступил во время встречи с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.

«Здесь все важно, но то, что Вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», — заявил Владимир Путин. Его слова приведены на официальном сайте Кремля.

Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля 2022 года. В задачи спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины.

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Президент России Владимир Путин призвал заботиться о детях, родители которых заняты в специальной военной операции «как о своих». С таким заявлением он выступил во время встречи с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. «Здесь все важно, но то, что Вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», — заявил Владимир Путин. Его слова приведены на официальном сайте Кремля. Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля 2022 года. В задачи спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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