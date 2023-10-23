Боец ЦВО «Скала»: ВСУ бегут, узнав, что им предстоит бой с армейским спецназом

24 октября в России празднуют День подразделений специального назначения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В канун Дня частей и соединений специального назначения Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы армейского спецназа Центрального военного округа (ЦВО). На видео, в частности, заместитель командира роты с позывным «Скала» рассказывает примеры, когда солдаты ВСУ бежали с поля боя, узнав, что им предстоит бой с бригадой спецназа.

«Задачи выполняем самые различные — разведка, нанесение артиллерийского поражения противнику и стрелковым оружием […] У нас были примеры, когда противник знал, какая бригада находится напротив него, и побоялся вступать в стрелковый контакт. Как правило, они бегут, не могут справиться с нами», — рассказал заместитель командира роты специального назначения «Скала».

Бригада работает на линии соприкосновения с подразделениями ВСУ. Ближе всех к передовой находятся снайперы — они ведут разведку огневых точек, снайперских лежек и площадок взлета беспилотников. Порой им приходится работать в 250 метрах от противника, что существенно повышает эффективность выполнения задач. «В том числе срывы ротаций подразделений украинских националистов на передовой», — отмечают в Минобороны.

Сапер-разведчик с позывным «Гризли» поделился, что отпраздновать День спецназа, как на гражданке, не получится. «Мы просто находимся в хорошем настроении. Но праздник отмечается с гордостью, честью и выполненным долгом», — поделился боец.