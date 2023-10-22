22 октября 2023
21 октября 2023

Губернатор ЯНАО назначил бывшего заместителя своим представителем. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Совета по молодежной политике в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, бучкова татьяна
Татьяна Бучкова стала представителем губернатора Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил бывшего замгубернатора Татьяну Бучкову своим представителем. Как сообщает URA.RU источник в истеблишменте региона, чтобы сохранить пост в правительстве, Бучковой придется сдать губернатору непростой экзамен — подготовить регион к международному форуму в Москве.

«Татьяна Бучкова заняла пост представителя губернатора. Артюхов доверил ей подготовку Ямала к участию в международной выставке „Россия“, чтобы посмотреть, справится ли она. В противном случае есть вероятность, что в правительстве с ней попрощаются», — сообщил источник.

В правительстве агентству подтвердили назначение Бучковой. «Татьяна Викторовна назначена представителем губернатора в ранге заместителя. Она курирует большой проект по подготовке к выставке „Россия“ на ВДНХ», — ответили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов избрал новый состав правительства. В него не вошли прежние заместители губернатора — Татьяна Бучкова, Аркадий Бессонов и Александр Мажаров.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил бывшего замгубернатора Татьяну Бучкову своим представителем. Как сообщает URA.RU источник в истеблишменте региона, чтобы сохранить пост в правительстве, Бучковой придется сдать губернатору непростой экзамен — подготовить регион к международному форуму в Москве. «Татьяна Бучкова заняла пост представителя губернатора. Артюхов доверил ей подготовку Ямала к участию в международной выставке „Россия“, чтобы посмотреть, справится ли она. В противном случае есть вероятность, что в правительстве с ней попрощаются», — сообщил источник. В правительстве агентству подтвердили назначение Бучковой. «Татьяна Викторовна назначена представителем губернатора в ранге заместителя. Она курирует большой проект по подготовке к выставке „Россия“ на ВДНХ», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов избрал новый состав правительства. В него не вошли прежние заместители губернатора — Татьяна Бучкова, Аркадий Бессонов и Александр Мажаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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