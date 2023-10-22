Татьяна Бучкова стала представителем губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил бывшего замгубернатора Татьяну Бучкову своим представителем. Как сообщает URA.RU источник в истеблишменте региона, чтобы сохранить пост в правительстве, Бучковой придется сдать губернатору непростой экзамен — подготовить регион к международному форуму в Москве.

«Татьяна Бучкова заняла пост представителя губернатора. Артюхов доверил ей подготовку Ямала к участию в международной выставке „Россия“, чтобы посмотреть, справится ли она. В противном случае есть вероятность, что в правительстве с ней попрощаются», — сообщил источник.

В правительстве агентству подтвердили назначение Бучковой. «Татьяна Викторовна назначена представителем губернатора в ранге заместителя. Она курирует большой проект по подготовке к выставке „Россия“ на ВДНХ», — ответили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов избрал новый состав правительства. В него не вошли прежние заместители губернатора — Татьяна Бучкова, Аркадий Бессонов и Александр Мажаров.