Пермский губернатор встретился с кандидатами в мэры

23 октября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин заслушал планы развития от кандидатов мэры городов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с претендентами на посты мэров Краснокамска, Чайковского и Кизела. В этих территориях вскоре пройдут конкурсы кресла глав администраций. «От Чайковского прошла встреча с первым замглавы города Алексеем Агафоновым, от Краснокамска — с действующим главой городского округа Игорем Быкаризом, от Кизела — с действующим главой городского округа Андреем Родыгиным», — пишет «Коммерсант-Прикамье» без ссылки на источник информации. В администрации губернатора не смогли подтвердить сообщения о встречах. О том, что Махонин намерен встретиться с кандидатами в мэры, источник URA.RU сообщал на прошлой неделе. «Если встречи состоятся, то это будет означать поддержку губернатора», — отмечал инсайдер.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с претендентами на посты мэров Краснокамска, Чайковского и Кизела. В этих территориях вскоре пройдут конкурсы кресла глав администраций. «От Чайковского прошла встреча с первым замглавы города Алексеем Агафоновым, от Краснокамска — с действующим главой городского округа Игорем Быкаризом, от Кизела — с действующим главой городского округа Андреем Родыгиным», — пишет «Коммерсант-Прикамье» без ссылки на источник информации. В администрации губернатора не смогли подтвердить сообщения о встречах. О том, что Махонин намерен встретиться с кандидатами в мэры, источник URA.RU сообщал на прошлой неделе. «Если встречи состоятся, то это будет означать поддержку губернатора», — отмечал инсайдер.