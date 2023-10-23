Пермский губернатор встретился с кандидатами в мэры

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с претендентами на посты мэров Краснокамска, Чайковского и Кизела. В этих территориях вскоре пройдут конкурсы кресла глав администраций.
«От Чайковского прошла встреча с первым замглавы города Алексеем Агафоновым, от Краснокамска — с действующим главой городского округа Игорем Быкаризом, от Кизела — с действующим главой городского округа Андреем Родыгиным», — пишет «Коммерсант-Прикамье» без ссылки на источник информации. В администрации губернатора не смогли подтвердить сообщения о встречах.
О том, что Махонин намерен встретиться с кандидатами в мэры, источник URA.RU сообщал на прошлой неделе. «Если встречи состоятся, то это будет означать поддержку губернатора», — отмечал инсайдер.
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