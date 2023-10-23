Пермский губернатор встретился с кандидатами в мэры

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин заслушал планы развития от кандидатов мэры городов (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с претендентами на посты мэров Краснокамска, Чайковского и Кизела. В этих территориях вскоре пройдут конкурсы кресла глав администраций.

«От Чайковского прошла встреча с первым замглавы города Алексеем Агафоновым, от Краснокамска — с действующим главой городского округа Игорем Быкаризом, от Кизела — с действующим главой городского округа Андреем Родыгиным», — пишет «Коммерсант-Прикамье» без ссылки на источник информации. В администрации губернатора не смогли подтвердить сообщения о встречах.

О том, что Махонин намерен встретиться с кандидатами в мэры, источник URA.RU сообщал на прошлой неделе. «Если встречи состоятся, то это будет означать поддержку губернатора», — отмечал инсайдер.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с претендентами на посты мэров Краснокамска, Чайковского и Кизела. В этих территориях вскоре пройдут конкурсы кресла глав администраций. «От Чайковского прошла встреча с первым замглавы города Алексеем Агафоновым, от Краснокамска — с действующим главой городского округа Игорем Быкаризом, от Кизела — с действующим главой городского округа Андреем Родыгиным», — пишет «Коммерсант-Прикамье» без ссылки на источник информации. В администрации губернатора не смогли подтвердить сообщения о встречах. О том, что Махонин намерен встретиться с кандидатами в мэры, источник URA.RU сообщал на прошлой неделе. «Если встречи состоятся, то это будет означать поддержку губернатора», — отмечал инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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