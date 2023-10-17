Махонин вызвал на собеседования главных претендентов в мэры

18 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин обсудит планы развития территорий с мэрами, которые претендуют на новый срок Фото: Сергей Русанов © URA.RU На следующей неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вызвал к себе на встречи глав Краснокамска, Кизела и Оханска. По данным источника URA.RU в политэлитах региона, Игоря Быкариза, Андрея Родыгина и Дмитрия Байдина ждет своеобразное собеседование у главы региона. В этих территориях проходят конкурсы по отбору мэров и действующие главы являются основными претендентами на новый срок. «У Махонина на следующей неделе запланированы встречи с Андреем Родыгиным, Дмитрием Байдиным и Игорем Быкаризом. Если встречи состоятся, то это будет означать поддержку губернатора на новом конкурсе по отбору глав в этих территориях», — говорит инсайдер. Также на следующей неделе у Махонина запланирована встреча с вице-мэром Чайковского Алексеем Агафоновым. Учитывая, что действующий глава территории Юрий Востриков, вероятнее всего, не будет участвовать в конкурсе (хотя в Чайковском до последнего были уверены, что будет), инсайдеры делают выводы о том, что Агафонов является основным претендентом на его место. В пресс-службе администрации губернатора не стали комментировать информацию о будущих встречах, отметив только, что график Дмитрия Махонина на следующую неделю еще не утвержден.

На следующей неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вызвал к себе на встречи глав Краснокамска, Кизела и Оханска. По данным источника URA.RU в политэлитах региона, Игоря Быкариза, Андрея Родыгина и Дмитрия Байдина ждет своеобразное собеседование у главы региона. В этих территориях проходят конкурсы по отбору мэров и действующие главы являются основными претендентами на новый срок. «У Махонина на следующей неделе запланированы встречи с Андреем Родыгиным, Дмитрием Байдиным и Игорем Быкаризом. Если встречи состоятся, то это будет означать поддержку губернатора на новом конкурсе по отбору глав в этих территориях», — говорит инсайдер. Также на следующей неделе у Махонина запланирована встреча с вице-мэром Чайковского Алексеем Агафоновым. Учитывая, что действующий глава территории Юрий Востриков, вероятнее всего, не будет участвовать в конкурсе (хотя в Чайковском до последнего были уверены, что будет), инсайдеры делают выводы о том, что Агафонов является основным претендентом на его место. В пресс-службе администрации губернатора не стали комментировать информацию о будущих встречах, отметив только, что график Дмитрия Махонина на следующую неделю еще не утвержден.