22 октября 2023

В Кургане прокуроры и коммунальщики нашли способ помочь жильцам затопленного дома

Коммунальные службы Кургана устранят проблемы дома по проспекту Машиностроителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖКХ. Аварийная. Теплотрасса. Челябинск, сварщик, водопровод, теплотрасса, жкх, ремонт
В Кургане устранят коммунальную проблему в многоквартирном доме Фото:

Сотрудники ресурсоснабжающих организаций Кургана придумали, как откачать канализацию из подвала дома по Машиностроителей, 11. Это стало известно после проведенного совещания в прокуратуре Кургана. О результатах URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«При участии уполномоченных ведомств и служб приняты меры, направленные на устранение нарушений жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме № 11 по пр. Машиностроителей в г. Кургане», — проинформировали в прокуратуре. О необходимых действиях коммунальщики договорили на совещании с участием прокуратуры.

Уровень сточных вод понизят при помощи дополнительных перекачивающих станций. Затем будет проведена герметизация теплотрассы при вводе в дом. Управляющая компания откачает остатки сточных вод из подвала, чтобы просушить его.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прокуратура проведет совещание по ситуации с подтоплением многоквартирного дома. Жители дома пожаловались, что после недавно проведенного капитального ремонта в подвал постоянно стекают канализационные воды.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ресурсоснабжающих организаций Кургана придумали, как откачать канализацию из подвала дома по Машиностроителей, 11. Это стало известно после проведенного совещания в прокуратуре Кургана. О результатах URA.RU рассказали в областной прокуратуре. «При участии уполномоченных ведомств и служб приняты меры, направленные на устранение нарушений жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме № 11 по пр. Машиностроителей в г. Кургане», — проинформировали в прокуратуре. О необходимых действиях коммунальщики договорили на совещании с участием прокуратуры. Уровень сточных вод понизят при помощи дополнительных перекачивающих станций. Затем будет проведена герметизация теплотрассы при вводе в дом. Управляющая компания откачает остатки сточных вод из подвала, чтобы просушить его. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прокуратура проведет совещание по ситуации с подтоплением многоквартирного дома. Жители дома пожаловались, что после недавно проведенного капитального ремонта в подвал постоянно стекают канализационные воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...