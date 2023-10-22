В Кургане прокуроры и коммунальщики нашли способ помочь жильцам затопленного дома

Коммунальные службы Кургана устранят проблемы дома по проспекту Машиностроителей

В Кургане устранят коммунальную проблему в многоквартирном доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ресурсоснабжающих организаций Кургана придумали, как откачать канализацию из подвала дома по Машиностроителей, 11. Это стало известно после проведенного совещания в прокуратуре Кургана. О результатах URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«При участии уполномоченных ведомств и служб приняты меры, направленные на устранение нарушений жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме № 11 по пр. Машиностроителей в г. Кургане», — проинформировали в прокуратуре. О необходимых действиях коммунальщики договорили на совещании с участием прокуратуры.

Уровень сточных вод понизят при помощи дополнительных перекачивающих станций. Затем будет проведена герметизация теплотрассы при вводе в дом. Управляющая компания откачает остатки сточных вод из подвала, чтобы просушить его.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прокуратура проведет совещание по ситуации с подтоплением многоквартирного дома. Жители дома пожаловались, что после недавно проведенного капитального ремонта в подвал постоянно стекают канализационные воды.