Мужчин судят за то, что они бросили девушку в фонтан (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каменске-Уральском 23 октября должны вынести приговор Михаилу Колмогорцеву и Руслану Шишигину, которые бросили девушку с голубыми волосами в фонтан. Однако конвой с мужчинами не может приехать в Красногорский районный суд уже шесть часов, рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Мужчины бросили девушку в фонтан в начале августа. Против них завели два уголовных дела — за угрозу убийством и хулиганство группой лиц с применением насилия. 28 сентября Шишигину и Колмогорцеву продлили нахождение в СИЗО до 29 февраля 2024.

«Сегодня им должны вынести приговор. Но не вынесли до сих пор из-за задержки конвоя. Они едут из Екатеринбурга», — сообщили корреспонденту агентства в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. На сайте суда указано, что процесс должен был начаться в 12 часов. К моменту публикации новости конвой все еще не приехал в суд. «Сказали, что примерно они приедут в 20 часов», — пояснили в суде. О причинах задержки в пресс-службе суда, не рассказали.

Журналист агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. В ведомстве попросили обратиться в МВД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МО МВД «Каменск-Уральский». Там заявили, что информацию о конвоях не предоставляют.