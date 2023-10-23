«Аэрофлот» аннулировал дешевые билеты на Пхукет, купленные пермяками

23 октября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

По дешевым билетам на борт не пустят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Аэрофлот» аннулировала билеты на Пхукет (Таиланд), которые ранее продала пермякам по низкой цене. Перевозчик объяснил, что произошел технический сбой, поэтому клиентам надо купить билеты вновь, но уже гораздо дороже, рассказали пермяки. «„Аэрофлот“ аннулировал купленные людьми билеты, которые ранее выставили в продажу по низким ценам. После обновления цен перелет на Пхукет подорожал вдвое», — пишет 59.ru со ссылкой на нескольких пермяков. Пермяки направили в авиакомпанию претензии, а также намерены обратиться в суды. С такой ситуацией столкнулись жители многих регионов России, в том числе, как рассказывало URA.RU, Екатеринбурга. Свердловская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку. В «Аэрофлоте» ситуацию СМИ не комментировали.

Компания «Аэрофлот» аннулировала билеты на Пхукет (Таиланд), которые ранее продала пермякам по низкой цене. Перевозчик объяснил, что произошел технический сбой, поэтому клиентам надо купить билеты вновь, но уже гораздо дороже, рассказали пермяки. «„Аэрофлот“ аннулировал купленные людьми билеты, которые ранее выставили в продажу по низким ценам. После обновления цен перелет на Пхукет подорожал вдвое », — пишет 59.ru со ссылкой на нескольких пермяков. Пермяки направили в авиакомпанию претензии, а также намерены обратиться в суды. С такой ситуацией столкнулись жители многих регионов России, в том числе, как рассказывало URA.RU, Екатеринбурга. Свердловская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку. В «Аэрофлоте» ситуацию СМИ не комментировали.