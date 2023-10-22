22 октября 2023

Пьяный житель ХМАО угнал служебную машину, чтобы съездить на обед

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Угонщик из Когалыма находился пьяным на рабочем месте Фото:

В Когалыме (ХМАО) сотрудник автотранспортного предприятия угнал служебную машину, чтобы съездить домой на обед. В УМВД ХМАО агентству сообщили, что водитель был пьян.

«В дежурную часть Отдела МВД России по Когалыму обратился руководитель одного из предприятий города с сообщением об угоне. Полиция установила, что автомобиль УАЗ угнал 44-летний сотрудник организации, который находился в состоянии алкогольного опьянения: он пояснил, что хотел съездить на обед домой на рабочем автомобиле», — рассказали в полиции.

Собственный источник агентства сообщил, что угнанный автомобиль принадлежал автотранспортному предприятию «Сота». Полиция завела дело на сотрудника организации, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что житель Нягани (ХМАО) угнал две машины за одну ночь. Прежде он был судим за аналогичные преступления.

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В Когалыме (ХМАО) сотрудник автотранспортного предприятия угнал служебную машину, чтобы съездить домой на обед. В УМВД ХМАО агентству сообщили, что водитель был пьян. «В дежурную часть Отдела МВД России по Когалыму обратился руководитель одного из предприятий города с сообщением об угоне. Полиция установила, что автомобиль УАЗ угнал 44-летний сотрудник организации, который находился в состоянии алкогольного опьянения: он пояснил, что хотел съездить на обед домой на рабочем автомобиле», — рассказали в полиции. Собственный источник агентства сообщил, что угнанный автомобиль принадлежал автотранспортному предприятию «Сота». Полиция завела дело на сотрудника организации, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что житель Нягани (ХМАО) угнал две машины за одну ночь. Прежде он был судим за аналогичные преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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