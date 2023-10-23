Суд вынес приговор пермяку, который год хранил труп убитого отца в диване

Пермяк, год хранивший труп убитого отца в диване, отправился в колонию

23 октября 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Суд приговорил жителя Чайковского к восьми годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Чайковский Пермского края суд вынес приговор мужчине, который зарезал своего отца, а тело спрятал в диван. Преступление он скрывал год, рассказывая, что отец уехал в командировку на Дальний Восток. Ближайшие восемь лет он проведет в колонии. «Приговором Чайковского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте суда. Как ранее рассказывало URA.RU, убийство произошло в феврале 2022 года. Сын тогда завернул тело отца в пакеты, обмотал скотчем и положил в ящик дивана. Сам же продолжил жить в квартире. Тревогу через год забила соседка, которая обратилась в полицию, пояснив, что давно не видела своего знакомого. Когда силовики пришли с обыском, то нашли тело убитого.

В городе Чайковский Пермского края суд вынес приговор мужчине, который зарезал своего отца, а тело спрятал в диван. Преступление он скрывал год, рассказывая, что отец уехал в командировку на Дальний Восток. Ближайшие восемь лет он проведет в колонии. «Приговором Чайковского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте суда. Как ранее рассказывало URA.RU, убийство произошло в феврале 2022 года. Сын тогда завернул тело отца в пакеты, обмотал скотчем и положил в ящик дивана. Сам же продолжил жить в квартире. Тревогу через год забила соседка, которая обратилась в полицию, пояснив, что давно не видела своего знакомого. Когда силовики пришли с обыском, то нашли тело убитого.