Суд вынес приговор пермяку, который год хранил труп убитого отца в диване

Пермяк, год хранивший труп убитого отца в диване, отправился в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Суд приговорил жителя Чайковского к восьми годам колонии Фото:

В городе Чайковский Пермского края суд вынес приговор мужчине, который зарезал своего отца, а тело спрятал в диван. Преступление он скрывал год, рассказывая, что отец уехал в командировку на Дальний Восток. Ближайшие восемь лет он проведет в колонии.

«Приговором Чайковского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте суда.

Как ранее рассказывало URA.RU, убийство произошло в феврале 2022 года. Сын тогда завернул тело отца в пакеты, обмотал скотчем и положил в ящик дивана. Сам же продолжил жить в квартире. Тревогу через год забила соседка, которая обратилась в полицию, пояснив, что давно не видела своего знакомого. Когда силовики пришли с обыском, то нашли тело убитого.

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В городе Чайковский Пермского края суд вынес приговор мужчине, который зарезал своего отца, а тело спрятал в диван. Преступление он скрывал год, рассказывая, что отец уехал в командировку на Дальний Восток. Ближайшие восемь лет он проведет в колонии. «Приговором Чайковского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте суда. Как ранее рассказывало URA.RU, убийство произошло в феврале 2022 года. Сын тогда завернул тело отца в пакеты, обмотал скотчем и положил в ящик дивана. Сам же продолжил жить в квартире. Тревогу через год забила соседка, которая обратилась в полицию, пояснив, что давно не видела своего знакомого. Когда силовики пришли с обыском, то нашли тело убитого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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