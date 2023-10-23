Актер из «Универа» подрался за СВО

Актер из сериала «Универ» Ведменский подрался с прохожим, осудившим СВО

23 октября 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Александр Ведменский подрался с прохожим из-за критики СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве актер из сериалов «Универ» и «Пятницкий» Александр Ведменский подрался с прохожим, раскритиковавшим спецоперацию на Украине. Об этом написали в telegram-канале Shot. Актер с друзьями отдыхали в караоке-баре недалеко от отеля Radisson. Когда он ждал, сцепился с прохожим, который высказался против российской спецоперации. «Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал», — заявил Александр Ведменский telegram-каналу. Он уточнил, что чувствует себя хорошо и вернулся к съемкам в телепроектах. Ведменскому 39 лет. Он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Универ», «Принцип Талиона», «Мамочки», «Бывшие», «Следаки» и «Пятницкий».

В Москве актер из сериалов «Универ» и «Пятницкий» Александр Ведменский подрался с прохожим, раскритиковавшим спецоперацию на Украине. Об этом написали в telegram-канале Shot. Актер с друзьями отдыхали в караоке-баре недалеко от отеля Radisson. Когда он ждал, сцепился с прохожим, который высказался против российской спецоперации. «Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал», — заявил Александр Ведменский telegram-каналу. Он уточнил, что чувствует себя хорошо и вернулся к съемкам в телепроектах. Ведменскому 39 лет. Он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Универ», «Принцип Талиона», «Мамочки», «Бывшие», «Следаки» и «Пятницкий».