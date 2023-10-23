Боррель: ЕС снова не смог договориться о помощи Украине

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель заявил, что главы МИД не смогли согласовать помощь Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главы министерств иностранных дел государств Евросоюза вновь не смогли договориться о предоставлении Киеву очередного пакета помощи в 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Главы МИД Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине очередного транша в 500 миллионов евро на поставки оружия», — сказал Жозеп Боррель. Свое заявление он сделал на заседании глав дипведомств стран ЕС.

До этого главы министерств из ЕС не смогли согласовать поддержку Киева летом 2023 года. Транш также включал в себя 500 миллионов евро.

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Главы министерств иностранных дел государств Евросоюза вновь не смогли договориться о предоставлении Киеву очередного пакета помощи в 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Главы МИД Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине очередного транша в 500 миллионов евро на поставки оружия», — сказал Жозеп Боррель. Свое заявление он сделал на заседании глав дипведомств стран ЕС. До этого главы министерств из ЕС не смогли согласовать поддержку Киева летом 2023 года. Транш также включал в себя 500 миллионов евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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