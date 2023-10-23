Боррель: ЕС снова не смог договориться о помощи Украине 23 октября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 + Жозеп Боррель заявил, что главы МИД не смогли согласовать помощь Киеву Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главы министерств иностранных дел государств Евросоюза вновь не смогли договориться о предоставлении Киеву очередного пакета помощи в 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Главы МИД Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине очередного транша в 500 миллионов евро на поставки оружия», — сказал Жозеп Боррель. Свое заявление он сделал на заседании глав дипведомств стран ЕС. До этого главы министерств из ЕС не смогли согласовать поддержку Киева летом 2023 года. Транш также включал в себя 500 миллионов евро. Главы министерств иностранных дел государств Евросоюза вновь не смогли договориться о предоставлении Киеву очередного пакета помощи в 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Главы МИД Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине очередного транша в 500 миллионов евро на поставки оружия», — сказал Жозеп Боррель. Свое заявление он сделал на заседании глав дипведомств стран ЕС. До этого главы министерств из ЕС не смогли согласовать поддержку Киева летом 2023 года. Транш также включал в себя 500 миллионов евро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям