Шойгу раскрыл, сколько боеприпасов ежедневно получает ВС РФ в зоне СВО

Шойгу: РФ ежедневно отправляет в зону СВО до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива
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Шойгу заявил, что каждый день в зону СВО отправляются десятки тысяч тонн боеприпасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России ежедневно отправляют в зону спецоперации до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

«ВС России поставляют в зону спецоперации до 10-15 тысяч тонн боеприпасов и топлива в день», — сказал Сергей Шойгу. Свое заявление глава оборонного ведомства сделал в ходе совещания с комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности, передает пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Вооруженные силы России ежедневно отправляют в зону спецоперации до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу. «ВС России поставляют в зону спецоперации до 10-15 тысяч тонн боеприпасов и топлива в день», — сказал Сергей Шойгу. Свое заявление глава оборонного ведомства сделал в ходе совещания с комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности, передает пресс-служба Минобороны в Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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