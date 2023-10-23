Шойгу раскрыл, сколько боеприпасов ежедневно получает ВС РФ в зоне СВО

Шойгу: РФ ежедневно отправляет в зону СВО до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива

Шойгу заявил, что каждый день в зону СВО отправляются десятки тысяч тонн боеприпасов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России ежедневно отправляют в зону спецоперации до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.