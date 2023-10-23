Шойгу раскрыл, сколько боеприпасов ежедневно получает ВС РФ в зоне СВО

Шойгу заявил, что каждый день в зону СВО отправляются десятки тысяч тонн боеприпасов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России ежедневно отправляют в зону спецоперации до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.
«ВС России поставляют в зону спецоперации до 10-15 тысяч тонн боеприпасов и топлива в день», —
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