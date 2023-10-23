Курганский сапер погиб на СВО, расчищая дорогу на Авдеевку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, дежурный, вооруженные силы, солдат
В Кургане простятся с погибшим на СВО сапером Фото:
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Уроженец Белозерского района (Курганская область) Вячеслав Бахарев погиб в ходе выполнения боевой задачи на СВО. 31-летний курганский сапер получил смертельные ранения при разминировании дороги для наступления на донецкий город Авдеевку. Об этом URA.RU сообщила супруга погибшего.

«Бахарев Вячеслав Вячеславович погиб 10 октября при наступлении войск на Авдеевку», — рассказала девушка. В областном военкомате информацию о погибшем сапере Бахареве подтвердили.

Подробности о гибели мужа девушка узнала от сослуживцев. «Он сапер. Разминировал и заминировал территории. В этот раз у него была задача разминировать дорогу для пехоты для наступления на Авдеевку», — пересказала сообщения военных женщина.

Прощание с сапером состоится 26 октября. Похоронят Бахарева в родном селе Пьянково.

Курганский сапер Вячеслав Бахарев погиб в боях за Авдеевку
Курганский сапер Вячеслав Бахарев погиб в боях за Авдеевку

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Уроженец Белозерского района (Курганская область) Вячеслав Бахарев погиб в ходе выполнения боевой задачи на СВО. 31-летний курганский сапер получил смертельные ранения при разминировании дороги для наступления на донецкий город Авдеевку. Об этом URA.RU сообщила супруга погибшего. «Бахарев Вячеслав Вячеславович погиб 10 октября при наступлении войск на Авдеевку», — рассказала девушка. В областном военкомате информацию о погибшем сапере Бахареве подтвердили. Подробности о гибели мужа девушка узнала от сослуживцев. «Он сапер. Разминировал и заминировал территории. В этот раз у него была задача разминировать дорогу для пехоты для наступления на Авдеевку», — пересказала сообщения военных женщина. Прощание с сапером состоится 26 октября. Похоронят Бахарева в родном селе Пьянково.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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