Компания «Атлант» построит в Кургане бани и спортивный комплекс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане на месте бывшего здания телецентра по улице Бажова, 12 построят аналог известных московских бань «Сандуны», которые являются самым дорогим комплексом в столице. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор ООО «Специализированный застройщик «ГК Атлант» Евгений Сергеев. Также в планах строительство спорткомплекса и арены для смешанных единоборств MMA.

«Мы хотим сделать спортивно-оздоровительный комплекс, бани как „Сандуны“ в Екатеринбурге (филиал московских бань). Также в планах создание спортивных залов, арены для бокса и ММА. Пока все анализируем, узнаем какой спрос. Потом будем проектировать, что-то будем сносить, что-то реконструировать на месте бывшего здания телецентра», — рассказал Сергеев. Стоимость выкупа участка обошлась застройщику в 15,1 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что застройщик «Атлант» выкупил за 108 млн рублей землю в центре Кургана для новостроек. Изначально участок под комплексное развитие территории оценивался властями в 70 млн рублей. Также строительная компания приобрела за 50,5 млн землю в районе набережной, где необходимо сносить ряд домов и расселять жильцов. Сейчас застройщик возводит новый квартал на территории бывшего завода КЗКТ. Там планируется строительство семи десятиэтажных жилых домов.

На месте бывшего здания телецентра планируется строительство бань, ФОКа, спортзалов и боксерской арены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Площадь земельного участка по улице Бажова 12 составляет 5 076 кв. м., объекта незавершенного строительства — 4 095 кв. м. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU