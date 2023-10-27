27 октября 2023

В Кургане вместо здания телецентра построят аналог известных московских бань. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание по улице Бажова, 12. Курган, Ул Бажова 12
Компания «Атлант» построит в Кургане бани и спортивный комплекс Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане на месте бывшего здания телецентра по улице Бажова, 12 построят аналог известных московских бань «Сандуны», которые являются самым дорогим комплексом в столице. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор ООО «Специализированный застройщик «ГК Атлант» Евгений Сергеев. Также в планах строительство спорткомплекса и арены для смешанных единоборств MMA.

«Мы хотим сделать спортивно-оздоровительный комплекс, бани как „Сандуны“ в Екатеринбурге (филиал московских бань). Также в планах создание спортивных залов, арены для бокса и ММА. Пока все анализируем, узнаем какой спрос. Потом будем проектировать, что-то будем сносить, что-то реконструировать на месте бывшего здания телецентра», — рассказал Сергеев. Стоимость выкупа участка обошлась застройщику в 15,1 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что застройщик «Атлант» выкупил за 108 млн рублей землю в центре Кургана для новостроек. Изначально участок под комплексное развитие территории оценивался властями в 70 млн рублей. Также строительная компания приобрела за 50,5 млн землю в районе набережной, где необходимо сносить ряд домов и расселять жильцов. Сейчас застройщик возводит новый квартал на территории бывшего завода КЗКТ. Там планируется строительство семи десятиэтажных жилых домов.

Здание по улице Бажова, 12. Курган
На месте бывшего здания телецентра планируется строительство бань, ФОКа, спортзалов и боксерской арены
Фото:
Здание по улице Бажова, 12. Курган
Площадь земельного участка по улице Бажова 12 составляет 5 076 кв. м., объекта незавершенного строительства — 4 095 кв. м.
Фото:
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В Кургане на месте бывшего здания телецентра по улице Бажова, 12 построят аналог известных московских бань «Сандуны», которые являются самым дорогим комплексом в столице. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор ООО «Специализированный застройщик «ГК Атлант» Евгений Сергеев. Также в планах строительство спорткомплекса и арены для смешанных единоборств MMA. «Мы хотим сделать спортивно-оздоровительный комплекс, бани как „Сандуны“ в Екатеринбурге (филиал московских бань). Также в планах создание спортивных залов, арены для бокса и ММА. Пока все анализируем, узнаем какой спрос. Потом будем проектировать, что-то будем сносить, что-то реконструировать на месте бывшего здания телецентра», — рассказал Сергеев. Стоимость выкупа участка обошлась застройщику в 15,1 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что застройщик «Атлант» выкупил за 108 млн рублей землю в центре Кургана для новостроек. Изначально участок под комплексное развитие территории оценивался властями в 70 млн рублей. Также строительная компания приобрела за 50,5 млн землю в районе набережной, где необходимо сносить ряд домов и расселять жильцов. Сейчас застройщик возводит новый квартал на территории бывшего завода КЗКТ. Там планируется строительство семи десятиэтажных жилых домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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