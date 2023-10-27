27 октября 2023

Курганский депутат Сидоров отметил неготовность города к ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, убежище, бомбоубежище, го и чс, укрытие
Депутат гордумы заявил о важности подготовки города и жителей к различным чрезвычайным ситуациям (архивное фото) Фото:

Депутат курганской гордумы Яков Сидоров заявил о недостаточной готовности города к чрезвычайным ситуациям (ЧС), а также об отсутствии четкого плана эвакуации при их возникновении. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Эвакуации теперь могут возникнуть не только из-за пожаров, но и из-за техногенных и военных ситуаций. Их алгоритм должен работать как часы не только при пожарах. Многие увлечены пожарными ситуациями, а если произойдет ЧС по военной линии, опять выяснится что будет много замечаний: люди не разберутся, куда бежать, или дверь в бомбоубежище не откроется», — отметил Сидоров. Он заявил, что будет продвигать эти вопросы в городской думе. Помимо этого, депутат акцентировал внимание на важности инвестиций в области обеспечения безопасности города.

Также Сидоров рассказал о том, как лично обучал школьников порядку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В прошлом году он вел курс для школьников по начальной военной подготовке, где инструктировал учащихся о том, как действовать в случае различных катастроф.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии для уточнения информации по теме. Ответ на него ожидается. Также запросы были направлены в департамент информационной и внутренней политики Курганской области и пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Ранее URA.RU писало, что депутат Сидоров обратил внимание, что не смог получить ответа на его вопрос про подготовку к чрезвычайным ситуациям. Также он заявлял, что в России необходимо вводить специальное тестирование для кандидатов в мэры на знание того, как действовать и спасать людей в случае ЧС.

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Депутат курганской гордумы Яков Сидоров заявил о недостаточной готовности города к чрезвычайным ситуациям (ЧС), а также об отсутствии четкого плана эвакуации при их возникновении. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Эвакуации теперь могут возникнуть не только из-за пожаров, но и из-за техногенных и военных ситуаций. Их алгоритм должен работать как часы не только при пожарах. Многие увлечены пожарными ситуациями, а если произойдет ЧС по военной линии, опять выяснится что будет много замечаний: люди не разберутся, куда бежать, или дверь в бомбоубежище не откроется», — отметил Сидоров. Он заявил, что будет продвигать эти вопросы в городской думе. Помимо этого, депутат акцентировал внимание на важности инвестиций в области обеспечения безопасности города. Также Сидоров рассказал о том, как лично обучал школьников порядку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В прошлом году он вел курс для школьников по начальной военной подготовке, где инструктировал учащихся о том, как действовать в случае различных катастроф. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии для уточнения информации по теме. Ответ на него ожидается. Также запросы были направлены в департамент информационной и внутренней политики Курганской области и пресс-службу Главного управления МЧС России по региону. Ранее URA.RU писало, что депутат Сидоров обратил внимание, что не смог получить ответа на его вопрос про подготовку к чрезвычайным ситуациям. Также он заявлял, что в России необходимо вводить специальное тестирование для кандидатов в мэры на знание того, как действовать и спасать людей в случае ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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