Курганский депутат Сидоров отметил неготовность города к ЧС

Депутат гордумы заявил о важности подготовки города и жителей к различным чрезвычайным ситуациям (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат курганской гордумы Яков Сидоров заявил о недостаточной готовности города к чрезвычайным ситуациям (ЧС), а также об отсутствии четкого плана эвакуации при их возникновении. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Эвакуации теперь могут возникнуть не только из-за пожаров, но и из-за техногенных и военных ситуаций. Их алгоритм должен работать как часы не только при пожарах. Многие увлечены пожарными ситуациями, а если произойдет ЧС по военной линии, опять выяснится что будет много замечаний: люди не разберутся, куда бежать, или дверь в бомбоубежище не откроется», — отметил Сидоров. Он заявил, что будет продвигать эти вопросы в городской думе. Помимо этого, депутат акцентировал внимание на важности инвестиций в области обеспечения безопасности города.

Также Сидоров рассказал о том, как лично обучал школьников порядку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В прошлом году он вел курс для школьников по начальной военной подготовке, где инструктировал учащихся о том, как действовать в случае различных катастроф.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии для уточнения информации по теме. Ответ на него ожидается. Также запросы были направлены в департамент информационной и внутренней политики Курганской области и пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Ранее URA.RU писало, что депутат Сидоров обратил внимание, что не смог получить ответа на его вопрос про подготовку к чрезвычайным ситуациям. Также он заявлял, что в России необходимо вводить специальное тестирование для кандидатов в мэры на знание того, как действовать и спасать людей в случае ЧС.