Депутат Кургана Сидоров предложил тестировать мэров на знание процедуры эвакуации

Курганский депутат считает, что нужно ввести специальные тесты для мэров

06 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Сидоров считает, что нужно ввести специальные тесты для кандидатов в мэры, чтобы избежать ошибок в случае ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат курганской гордумы Яков Сидоров считает, что в России необходимо вводить специальное тестирование для кандидатов в мэры на знание о том, как действовать и спасать людей в случае ЧС. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам депутат, анализируя действия чиновников при весенних пожарах, когда в микрорайоне Смолино погибли 11 человек. «У нас выясняется, что претендент на пост главы не знает, как подавать команды про эвакуации. Я считаю, что вопрос компетентности мэра и проверки его способностей, и знаний по ключевым вопросам, за которые он несет персональную ответственность, должен проверяться тестированием», — сказал Сидоров. Также он вспомнил, как депутаты задавали кандидатам в мэры вопросы, которые часто не имели отношения к управлению городом или действиям в случае чрезвычайных ситуаций. Со слов депутата, после смертельных пожаров он выяснил, как в идеале должны были сработать власти, чтобы никто не пострадал. «Мэр должен был принять решение об эвакуации и дать соответствующую команду. К этому времени все службы должны быть готовы вывозить людей из зоны ЧС. При этом в городе должны сработать сирены и даже звучать колокола на церкви, но этого тогда не произошло», — отмечает Сидоров. Ранее депутат Сидоров обратил внимание, что не смог получить ответа на его вопрос про подготовку к чрезвычайным ситуациям, в том числе про организацию оповещения. Во время весенних пожаров в Курганской области погибли более 20 человек, а также сгорели более 5000 домов и строений. Всего в регионе от весенних пожаров пострадали более 5600 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат курганской гордумы Яков Сидоров считает, что в России необходимо вводить специальное тестирование для кандидатов в мэры на знание о том, как действовать и спасать людей в случае ЧС. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам депутат, анализируя действия чиновников при весенних пожарах, когда в микрорайоне Смолино погибли 11 человек. «У нас выясняется, что претендент на пост главы не знает, как подавать команды про эвакуации. Я считаю, что вопрос компетентности мэра и проверки его способностей, и знаний по ключевым вопросам, за которые он несет персональную ответственность, должен проверяться тестированием», — сказал Сидоров. Также он вспомнил, как депутаты задавали кандидатам в мэры вопросы, которые часто не имели отношения к управлению городом или действиям в случае чрезвычайных ситуаций. Со слов депутата, после смертельных пожаров он выяснил, как в идеале должны были сработать власти, чтобы никто не пострадал. «Мэр должен был принять решение об эвакуации и дать соответствующую команду. К этому времени все службы должны быть готовы вывозить людей из зоны ЧС. При этом в городе должны сработать сирены и даже звучать колокола на церкви, но этого тогда не произошло», — отмечает Сидоров. Ранее депутат Сидоров обратил внимание, что не смог получить ответа на его вопрос про подготовку к чрезвычайным ситуациям, в том числе про организацию оповещения. Во время весенних пожаров в Курганской области погибли более 20 человек, а также сгорели более 5000 домов и строений. Всего в регионе от весенних пожаров пострадали более 5600 человек.