В ХМАО за сутки число больных коронавирусом выросло на 20%

27 октября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор Югры зафиксировал 150 случаев больных за сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 20%. Роспотребнадзор Югры зафиксировал 150 случаев больных, а днем ранее — 124. «За сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 12-ти муниципальных образованиях», — говорится на сайте ведомства. В четверг, 26 октября, Роспотребнадзор говорил о 124 больных. Больше всего за сутки было выявлено больных в Ханты-Мансийске — 58 случаев. А в Сургуте и Нижневартовске по 25 человек. «В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением заболевания не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 147 человек, зарегистрировано 3 случая пневмонии», — добавляет Роспотребнадзор. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО растет заболеваемость коронавирусом. Неделей ранее Роспотребнадзор выявил более сотни заболевших за сутки.

В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 20%. Роспотребнадзор Югры зафиксировал 150 случаев больных, а днем ранее — 124. «За сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 12-ти муниципальных образованиях», — говорится на сайте ведомства. В четверг, 26 октября, Роспотребнадзор говорил о 124 больных. Больше всего за сутки было выявлено больных в Ханты-Мансийске — 58 случаев. А в Сургуте и Нижневартовске по 25 человек. «В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением заболевания не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 147 человек, зарегистрировано 3 случая пневмонии», — добавляет Роспотребнадзор. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО растет заболеваемость коронавирусом. Неделей ранее Роспотребнадзор выявил более сотни заболевших за сутки.