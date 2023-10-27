27 октября 2023

В ХМАО за сутки число больных коронавирусом выросло на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машина скорой помощи. Курган , бсмп, фельдшер, машина скорой помощи, мед помощь, вызов врача, ковид 19, скорая помошь
Роспотребнадзор Югры зафиксировал 150 случаев больных за сутки Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 20%. Роспотребнадзор Югры зафиксировал 150 случаев больных, а днем ранее — 124.

«За сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 12-ти муниципальных образованиях», — говорится на сайте ведомства. В четверг, 26 октября, Роспотребнадзор говорил о 124 больных.

Больше всего за сутки было выявлено больных в Ханты-Мансийске — 58 случаев. А в Сургуте и Нижневартовске по 25 человек. «В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением заболевания не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 147 человек, зарегистрировано 3 случая пневмонии», — добавляет Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО растет заболеваемость коронавирусом. Неделей ранее Роспотребнадзор выявил более сотни заболевших за сутки.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 20%. Роспотребнадзор Югры зафиксировал 150 случаев больных, а днем ранее — 124. «За сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 12-ти муниципальных образованиях», — говорится на сайте ведомства. В четверг, 26 октября, Роспотребнадзор говорил о 124 больных. Больше всего за сутки было выявлено больных в Ханты-Мансийске — 58 случаев. А в Сургуте и Нижневартовске по 25 человек. «В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением заболевания не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 147 человек, зарегистрировано 3 случая пневмонии», — добавляет Роспотребнадзор. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО растет заболеваемость коронавирусом. Неделей ранее Роспотребнадзор выявил более сотни заболевших за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...