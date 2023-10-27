Суд Швеции оправдал бизнесмена из Перми по делу о шпионаже в пользу РФ

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг сша, флаг великобритании, флаг швеции
Бизнесмен и его супруга 25 лет назад приехали в Швецию из Перми Фото:

В Швеции Стокгольмский окружной суд оправдал мужчину, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в получении разведданных в пользу России. Речь идет о 60-летнем бизнесмене из Перми, который стал шведским подданным.

«Окружной суд Стокгольма огласил приговор по делу, в рамках которого мужчине было предъявлено обвинение. Среди прочего — в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы. Суд оправдал мужчину. Речь идет о Сергее Скворцове, который прибыл в королевство 25 лет назад из Перми вместе со своей супругой», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

По информации издания, пермяк Сергей Скворцов и его супруга являлись совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, которая продавала промышленное оборудование. В Швеции они в 1999 году получили постоянный вид на жительство, а через 10 лет стали подданными королевства.

Шведская прокуратура утверждала, что фирмы Скворцова использовались военной разведкой РФ для получения электронных устройств и современных технологий, ввоз которых в Россию запрещен из-за санкций. Скворцов был задержан, в надзорном ведомстве королевства посчитали, что он причинил ущерб национальной безопасности Швеции и США. Бизнесмену грозило до четырех лет тюрьмы. Но прокурор не смог доказать, что целью подозреваемого являлся сбор секретных данных.

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В Швеции Стокгольмский окружной суд оправдал мужчину, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в получении разведданных в пользу России. Речь идет о 60-летнем бизнесмене из Перми, который стал шведским подданным. «Окружной суд Стокгольма огласил приговор по делу, в рамках которого мужчине было предъявлено обвинение. Среди прочего — в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы. Суд оправдал мужчину. Речь идет о Сергее Скворцове, который прибыл в королевство 25 лет назад из Перми вместе со своей супругой», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда. По информации издания, пермяк Сергей Скворцов и его супруга являлись совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, которая продавала промышленное оборудование. В Швеции они в 1999 году получили постоянный вид на жительство, а через 10 лет стали подданными королевства. Шведская прокуратура утверждала, что фирмы Скворцова использовались военной разведкой РФ для получения электронных устройств и современных технологий, ввоз которых в Россию запрещен из-за санкций. Скворцов был задержан, в надзорном ведомстве королевства посчитали, что он причинил ущерб национальной безопасности Швеции и США. Бизнесмену грозило до четырех лет тюрьмы. Но прокурор не смог доказать, что целью подозреваемого являлся сбор секретных данных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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