Суд Швеции оправдал бизнесмена из Перми по делу о шпионаже в пользу РФ

27 октября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Бизнесмен и его супруга 25 лет назад приехали в Швецию из Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Швеции Стокгольмский окружной суд оправдал мужчину, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в получении разведданных в пользу России. Речь идет о 60-летнем бизнесмене из Перми, который стал шведским подданным. «Окружной суд Стокгольма огласил приговор по делу, в рамках которого мужчине было предъявлено обвинение. Среди прочего — в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы. Суд оправдал мужчину. Речь идет о Сергее Скворцове, который прибыл в королевство 25 лет назад из Перми вместе со своей супругой», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда. По информации издания, пермяк Сергей Скворцов и его супруга являлись совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, которая продавала промышленное оборудование. В Швеции они в 1999 году получили постоянный вид на жительство, а через 10 лет стали подданными королевства. Шведская прокуратура утверждала, что фирмы Скворцова использовались военной разведкой РФ для получения электронных устройств и современных технологий, ввоз которых в Россию запрещен из-за санкций. Скворцов был задержан, в надзорном ведомстве королевства посчитали, что он причинил ущерб национальной безопасности Швеции и США. Бизнесмену грозило до четырех лет тюрьмы. Но прокурор не смог доказать, что целью подозреваемого являлся сбор секретных данных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Швеции Стокгольмский окружной суд оправдал мужчину, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в получении разведданных в пользу России. Речь идет о 60-летнем бизнесмене из Перми, который стал шведским подданным. «Окружной суд Стокгольма огласил приговор по делу, в рамках которого мужчине было предъявлено обвинение. Среди прочего — в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы. Суд оправдал мужчину. Речь идет о Сергее Скворцове, который прибыл в королевство 25 лет назад из Перми вместе со своей супругой», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда. По информации издания, пермяк Сергей Скворцов и его супруга являлись совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, которая продавала промышленное оборудование. В Швеции они в 1999 году получили постоянный вид на жительство, а через 10 лет стали подданными королевства. Шведская прокуратура утверждала, что фирмы Скворцова использовались военной разведкой РФ для получения электронных устройств и современных технологий, ввоз которых в Россию запрещен из-за санкций. Скворцов был задержан, в надзорном ведомстве королевства посчитали, что он причинил ущерб национальной безопасности Швеции и США. Бизнесмену грозило до четырех лет тюрьмы. Но прокурор не смог доказать, что целью подозреваемого являлся сбор секретных данных.