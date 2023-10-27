Екатеринбуржцы, которые довели студента до суицида, сбежали после трагедии

27 октября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в одной из квартир на Уралмаше Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трое жителей Екатеринбурга, которых приговорили к реальному лишению свободы за доведение до суицида 19-летнего студента, сбежали из квартиры после трагедии. Это следует из кадров, сделанных камерами видеонаблюдения. На кадрах, которые публикует портал Е1, видно, что 7 мая 2021 года четверо молодых людей — трое парней и девушка — на машине приехали к дому на улице Бакинских комиссаров, затем поднялись в квартиру на 12 этаж. Пока они ехали на лифте, девушка из компании дважды ударила по лицу одного из парней. Который, предположительно, потом и покончил с собой. Затем, заметив, что ее снимает камера, засмущалась и прекратила издевательства. Камеры видеонаблюдения напротив дома, где произошла трагедия, засняли последние минуты жизни студента. Было видно, как молодые люди то и дело выходили покурить на балкон. После того как молодой человек погиб, его компаньоны спешно ретировались из квартиры, причем им пришлось перелезать через забор, чтобы покинуть двор многоэтажки. Как установил суд, Данил Пономарев, Эльнара Абзалова и Елизавета Овчинникова с марта по май 2021-го преследовали 19-летнего парня, избивали его, прижигали руку сигаретой, угрожали и унижали. Кроме этого, один раз они подожгли его квартиру и похитили его стиральную машину. Их приговорили к 9 — 11,5 годам лишения свободы в зависимости от роли каждого. Адвокат одного из осужденных рассказала URA.RU, что погибший с 16 лет жил самостоятельно и зарабатывал на жизнь. Родители им не интересовались, что тоже могло стать предпосылкой к трагедии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трое жителей Екатеринбурга, которых приговорили к реальному лишению свободы за доведение до суицида 19-летнего студента, сбежали из квартиры после трагедии. Это следует из кадров, сделанных камерами видеонаблюдения. На кадрах, которые публикует портал Е1, видно, что 7 мая 2021 года четверо молодых людей — трое парней и девушка — на машине приехали к дому на улице Бакинских комиссаров, затем поднялись в квартиру на 12 этаж. Пока они ехали на лифте, девушка из компании дважды ударила по лицу одного из парней. Который, предположительно, потом и покончил с собой. Затем, заметив, что ее снимает камера, засмущалась и прекратила издевательства. Камеры видеонаблюдения напротив дома, где произошла трагедия, засняли последние минуты жизни студента. Было видно, как молодые люди то и дело выходили покурить на балкон. После того как молодой человек погиб, его компаньоны спешно ретировались из квартиры, причем им пришлось перелезать через забор, чтобы покинуть двор многоэтажки. Как установил суд, Данил Пономарев, Эльнара Абзалова и Елизавета Овчинникова с марта по май 2021-го преследовали 19-летнего парня, избивали его, прижигали руку сигаретой, угрожали и унижали. Кроме этого, один раз они подожгли его квартиру и похитили его стиральную машину. Их приговорили к 9 — 11,5 годам лишения свободы в зависимости от роли каждого. Адвокат одного из осужденных рассказала URA.RU, что погибший с 16 лет жил самостоятельно и зарабатывал на жизнь. Родители им не интересовались, что тоже могло стать предпосылкой к трагедии.