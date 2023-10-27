27 октября 2023

Дорожники советуют челябинцам и курганцам отказаться от поездок в выходные дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Гололед. Челябинск., гололед
В Челябинской и Курганской областях прогнозируют гололед Фото:

Специалисты ФКУ УПРДОР «Южный Урал» порекомендовали жителям Челябинской и Курганской областей по возможности отказаться от поездок 28 и 29 октября. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе учреждения.

«В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями в Челябинской и Курганской областях возможно временное ограничение движения на федеральных трассах. Автомобилистам рекомендуется иметь в виду эту информацию и по возможности отказаться от поездок по федеральным дорогам обоих регионов 28 и 29 октября 2023 года», — уточнили в пресс-службе.

Ограничения движения транспорта в случае их введения будут распространяться на автомобили, автобусы, грузовые и крупногабаритные транспортные средства. Синоптики прогнозируют на предстоящие два дня осадки в виде снега, перепады температуры от +3 до -5 градусов, гололед, ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь.

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Специалисты ФКУ УПРДОР «Южный Урал» порекомендовали жителям Челябинской и Курганской областей по возможности отказаться от поездок 28 и 29 октября. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе учреждения. «В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями в Челябинской и Курганской областях возможно временное ограничение движения на федеральных трассах. Автомобилистам рекомендуется иметь в виду эту информацию и по возможности отказаться от поездок по федеральным дорогам обоих регионов 28 и 29 октября 2023 года», — уточнили в пресс-службе. Ограничения движения транспорта в случае их введения будут распространяться на автомобили, автобусы, грузовые и крупногабаритные транспортные средства. Синоптики прогнозируют на предстоящие два дня осадки в виде снега, перепады температуры от +3 до -5 градусов, гололед, ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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