Дорожники советуют челябинцам и курганцам отказаться от поездок в выходные дни

27 октября 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

В Челябинской и Курганской областях прогнозируют гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты ФКУ УПРДОР «Южный Урал» порекомендовали жителям Челябинской и Курганской областей по возможности отказаться от поездок 28 и 29 октября. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе учреждения. «В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями в Челябинской и Курганской областях возможно временное ограничение движения на федеральных трассах. Автомобилистам рекомендуется иметь в виду эту информацию и по возможности отказаться от поездок по федеральным дорогам обоих регионов 28 и 29 октября 2023 года», — уточнили в пресс-службе. Ограничения движения транспорта в случае их введения будут распространяться на автомобили, автобусы, грузовые и крупногабаритные транспортные средства. Синоптики прогнозируют на предстоящие два дня осадки в виде снега, перепады температуры от +3 до -5 градусов, гололед, ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь.

Специалисты ФКУ УПРДОР «Южный Урал» порекомендовали жителям Челябинской и Курганской областей по возможности отказаться от поездок 28 и 29 октября. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе учреждения. «В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями в Челябинской и Курганской областях возможно временное ограничение движения на федеральных трассах. Автомобилистам рекомендуется иметь в виду эту информацию и по возможности отказаться от поездок по федеральным дорогам обоих регионов 28 и 29 октября 2023 года», — уточнили в пресс-службе. Ограничения движения транспорта в случае их введения будут распространяться на автомобили, автобусы, грузовые и крупногабаритные транспортные средства. Синоптики прогнозируют на предстоящие два дня осадки в виде снега, перепады температуры от +3 до -5 градусов, гололед, ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь.