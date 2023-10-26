Сотрудники тюменской полиции бросают работу

В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте начались увольнения

27 октября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Сотрудники начали увольняться из Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась волна увольнений. Об этом URA.RU сообщил один из бывших сотрудников ведомства. «Сотрудники линейного отдела либо увольняются, либо пытаются перейти в другие подразделения правоохранительных структур. В „линейке“ очень тяжелые условия труда и плотный график работы. Многие не выдерживают. Эта волна увольнений — не первая. И, видимо, не последняя», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться с работы или менять место службы. После того, как информация об этом попала в СМИ, запрет был снят. Однако это привело к увольнениям среди сотрудников рядового состава указанного отдела полиции.

В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась волна увольнений. Об этом URA.RU сообщил один из бывших сотрудников ведомства. «Сотрудники линейного отдела либо увольняются, либо пытаются перейти в другие подразделения правоохранительных структур. В „линейке“ очень тяжелые условия труда и плотный график работы. Многие не выдерживают. Эта волна увольнений — не первая. И, видимо, не последняя», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться с работы или менять место службы. После того, как информация об этом попала в СМИ, запрет был снят. Однако это привело к увольнениям среди сотрудников рядового состава указанного отдела полиции.