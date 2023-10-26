Сотрудники тюменской полиции бросают работу

В Тюменском линейном отделе полиции МВД РФ на транспорте началась волна увольнений. Об этом URA.RU сообщил один из бывших сотрудников ведомства.
«Сотрудники линейного отдела либо увольняются, либо пытаются перейти в другие подразделения правоохранительных структур. В „линейке“ очень тяжелые условия труда и плотный график работы. Многие не выдерживают. Эта волна увольнений — не первая. И, видимо, не последняя», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.
В пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ на транспорте негласно запретили увольняться с работы или менять место службы. После того, как информация об этом попала в СМИ, запрет был снят. Однако это привело к увольнениям среди сотрудников рядового состава указанного отдела полиции.
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