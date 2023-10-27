Коммунальщики заявили прокурору Златоуста о неготовности теплосетей к зиме

Прокурора Рустема Акманова предупредили о неготовности теплотрасс Златоуста к зиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) директор единой теплоснабжающей организации «Теплоэнергетик» Михаил Попов заявил прокурору города Рустему Акманову о неготовности теплосетей к зиме и вероятности аварий. Как следует из подписанного документа, летом в городе капремонты сетей практически не вели.

«Несмотря на многочисленные настойчивые предупреждения нашей организации, МУП „Коммунальные сети“ („КС“) не предприняло в межотопительный период надлежащих мер по проведению работ капитального характера. Подавляющее количество объектов, требующих немедленного ремонтного вмешательства, оставлены „в зиму“ в критическом состоянии», — сообщил прокурору Попов.

«Коммунальные сети» принадлежат МУПу на праве хозведения. Руководитель написал, что с мая направил в «КС» более 40 писем с указанием на участки, где необходим капремонт. Однако их проигнорировали. На некоторых теплотрассах работали подрядчики МУПа «Спецстройогнезащита» и «Перспектива». Проверка показала, что ремонты они сделали с нарушением требований, а один не завершили. В итоге уже после начала отопительного сезона жители нескольких многоэтажных домов проспекта Гагарина три недели оставались без тепла.

За лето, как отметил Попов, «КС» предпринял минимальные усилия по ремонтам. Вкупе с бездействием, в том числе со стороны администрации округа, это неизбежно приведет, уверен подписант, к катаклизмам зимой, а число аварий в морозы резко увеличится. Утверждать это поставщику тепла позволило обследование аварийных участков труб. Практически всегда, по словам Попова, специалисты устанавливали факт полного проржавления труб на большой протяженности.

«Неудовлетворительное состояние сетей, их изношенность и отсутствие изоляционного покрытия привели к сверхнормативным потерям. Они составляют примерно третью часть от всей тепловой энергии, выработанной котельными ООО „Теплоэнергетик“. Дополнительное отключение котельных (помимо плановых летних остановов) приводит к увеличению потерь теплоносителя, перепадам давления и новым порывам сетей», — заявил Попов.

Подписант напомнил, что единственным учредителем МУПа является муниципалитет, а глава Максим Пекарский отвечает за решение вопросов местного значения. Теплоснабжение относится к их числу. Письмо, кроме прокуратуры, направлено в мэрию, горсобрание и «КС». В аппарате собрания URA.RU сообщили, что документ получили, и 14 ноября депутаты рассмотрят его на заседании комиссии по инфраструктуре. В октябре члены комиссии поставили мэрии неуд за подготовку к зиме.

Налоговые органы в отношении «Коммунальных сетей» в октябре инициировали процедуру банкротства, направив в Арбитражный суд региона соответствующий иск. Поставщики энергоресурсов неоднократно заявляли о высокой задолженности МУПа. В пресс-службе «НОВАТЭК-Челябинск» URA.RU сообщили, что за поставленный газ город в области возглавил список муниципалитетов-должников.