Эсеры продолжат оспаривать итоги выборов в элитном челябинском поселке

Истец считает, что в протокол были внесены недостоверные сведения о результатах голосования Фото: Илья Московец © URA.RU

Представители партии «Справедливая Россия» продолжат добиваться пересмотра итогов выборов в поселке Новый Кременкуль под Челябинском, несмотря на проигрыш в суде первой инстанции. Об этом URA.RU 27 октября сообщил представитель обратившейся в суд Екатерины Нестеренко.

«Суд первой инстанции 27 октября отказал нам в удовлетворении требований. С решением суда мы не согласны, будем его оспаривать в апелляционном порядке», — заявила URA.RU представитель Нестеренко Ксения Морозова.

Морозова сообщила, что представитель ответчика — участковой и территориальной избирательных комиссий — в Сосновском районном суде подтвердил, что в протокол были внесены сведения, которые не соответствуют реальным результатам подсчета, но назвал данное нарушение «визуальным обманом». При подсчете комиссия использовала черновые формы для подсчета, и якобы в черновики член комиссии внес достоверные сведения, а в протокол — сведения, не соответствующие действительности. Ответчик считает данное нарушение технической ошибкой. Истец так не думает, потому что ошибки сказались на итоговом распределении голосов.

«Мы считаем, что реальное волеизъявление избирателей установить нельзя, потому что недостоверность сведений, внесенных в протокол, все-таки установлена. Решение суда мы получим 31 октября, ознакомимся с мотивировочной частью и будем его оспаривать», — добавила Морозова.

Выборы депутатов Нового Кременкуля состоялись 13 сентября. При этом впервые в истории все мандаты в поселении получили представители «Единой России». Проигравшая выборы кандидат от «Справедливой России» считает, что подсчет голосов велся с нарушениями. Она обратилась в Сосновский районный суд.