Скандальный бизнесмен Ситников рискует потерять свой актив в ЯНАО

ООО «Роснефтегаз-Харп» из Лабытнанги, входящее в корпорацию «Роснефтегаз» ямальского бизнесмена Олега Ситникова, оказалось под угрозой банкротства. Иск со стороны федеральной налоговой службы зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда ЯНАО.
«Федеральная налоговая служба, выступающая кредитором, хочет взыскать с компании ООО „Роснефтегаз-Харп“, выступающей должником, 19 миллионов 712 тысяч рублей. По рассмотрению судьей 27 октября иск оставлен без движения до 24 ноября», — следует из информации картотеки дел Арбитражного суда ЯНАО.
Кроме того, тяжбы по банкротству «Роснефтегаз-Харп» начала московская компания «Парек-Сервис». Ее претензии составляют чуть больше 20 миллионов рублей. Судебное заседание состоялось 27 октября, судья принял решение отложить рассмотрение дела до 15 декабря. К данному процессу в качестве третьего лица привлечен непосредственно Олег Ситников.
Ранее URA.RU рассказало, что Олег Ситников обвинялся в сокрытии налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Был приговорен судом условно, учитывая, что часть средств он возместил государству. Активы компании, которую возглавлял Ситников, выставлены на продажу.
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