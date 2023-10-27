Скандальный бизнесмен Ситников рискует потерять свой актив в ЯНАО

Бизнесмен Олег Ситников рискует потерять ООО «Роснефтегаз-Харп» в ЯНАО

27 октября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Одна из компаний Олега Ситникова стала фигурантом банкротных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ООО «Роснефтегаз-Харп» из Лабытнанги, входящее в корпорацию «Роснефтегаз» ямальского бизнесмена Олега Ситникова, оказалось под угрозой банкротства. Иск со стороны федеральной налоговой службы зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда ЯНАО. «Федеральная налоговая служба, выступающая кредитором, хочет взыскать с компании ООО „Роснефтегаз-Харп“, выступающей должником, 19 миллионов 712 тысяч рублей. По рассмотрению судьей 27 октября иск оставлен без движения до 24 ноября», — следует из информации картотеки дел Арбитражного суда ЯНАО. Кроме того, тяжбы по банкротству «Роснефтегаз-Харп» начала московская компания «Парек-Сервис». Ее претензии составляют чуть больше 20 миллионов рублей. Судебное заседание состоялось 27 октября, судья принял решение отложить рассмотрение дела до 15 декабря. К данному процессу в качестве третьего лица привлечен непосредственно Олег Ситников. Ранее URA.RU рассказало, что Олег Ситников обвинялся в сокрытии налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Был приговорен судом условно, учитывая, что часть средств он возместил государству. Активы компании, которую возглавлял Ситников, выставлены на продажу.

ООО «Роснефтегаз-Харп» из Лабытнанги, входящее в корпорацию «Роснефтегаз» ямальского бизнесмена Олега Ситникова, оказалось под угрозой банкротства. Иск со стороны федеральной налоговой службы зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда ЯНАО. «Федеральная налоговая служба, выступающая кредитором, хочет взыскать с компании ООО „Роснефтегаз-Харп“, выступающей должником, 19 миллионов 712 тысяч рублей. По рассмотрению судьей 27 октября иск оставлен без движения до 24 ноября», — следует из информации картотеки дел Арбитражного суда ЯНАО. Кроме того, тяжбы по банкротству «Роснефтегаз-Харп» начала московская компания «Парек-Сервис». Ее претензии составляют чуть больше 20 миллионов рублей. Судебное заседание состоялось 27 октября, судья принял решение отложить рассмотрение дела до 15 декабря. К данному процессу в качестве третьего лица привлечен непосредственно Олег Ситников. Ранее URA.RU рассказало, что Олег Ситников обвинялся в сокрытии налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Был приговорен судом условно, учитывая, что часть средств он возместил государству. Активы компании, которую возглавлял Ситников, выставлены на продажу.