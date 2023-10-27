Пермский чиновник, обвиняемый в получении взятки, встретит Новый год в СИЗО

Бывший начальник управления дорог и транспорта Пермского края Андрей Угольков будет находиться в СИЗО до 2 января. Суд продлил ему меру пресечения. Угольков обвиняется в 15-миллионной взятке.
«Судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова продлила меру пресечения Уголькову до 2 января 2024 года. Об этом ходатайствовало следствие», — пишет Properm.ru. Заседание проходило в закрытом режиме.
Угольков был задержан в начале июля 2023 года по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей. После этого его отправили в СИЗО. Оперативники ФСБ провели обыски дома и в рабочем кабинете чиновника. По словам самого Уголькова, на него незаконно надевали наручники. Он пытался оспорить действия сотрудников краевого УФСБ, но суд отклонил жалобу.
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