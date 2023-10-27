Пермский чиновник, обвиняемый в получении взятки, встретит Новый год в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Андрей Угольков останется в СИЗО до 2 января 2024 года Фото:

Бывший начальник управления дорог и транспорта Пермского края Андрей Угольков будет находиться в СИЗО до 2 января. Суд продлил ему меру пресечения. Угольков обвиняется в 15-миллионной взятке.

«Судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова продлила меру пресечения Уголькову до 2 января 2024 года. Об этом ходатайствовало следствие», — пишет Properm.ru. Заседание проходило в закрытом режиме.

Угольков был задержан в начале июля 2023 года по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей. После этого его отправили в СИЗО. Оперативники ФСБ провели обыски дома и в рабочем кабинете чиновника. По словам самого Уголькова, на него незаконно надевали наручники. Он пытался оспорить действия сотрудников краевого УФСБ, но суд отклонил жалобу.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший начальник управления дорог и транспорта Пермского края Андрей Угольков будет находиться в СИЗО до 2 января. Суд продлил ему меру пресечения. Угольков обвиняется в 15-миллионной взятке. «Судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова продлила меру пресечения Уголькову до 2 января 2024 года. Об этом ходатайствовало следствие», — пишет Properm.ru. Заседание проходило в закрытом режиме. Угольков был задержан в начале июля 2023 года по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей. После этого его отправили в СИЗО. Оперативники ФСБ провели обыски дома и в рабочем кабинете чиновника. По словам самого Уголькова, на него незаконно надевали наручники. Он пытался оспорить действия сотрудников краевого УФСБ, но суд отклонил жалобу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...