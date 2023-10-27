27 октября 2023

На фестивале в ХМАО покажут моду аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, национальный костюм, сцена, ненцы, день оленевода, ансамбль, ханты, кмнс
Участники номинации «Этно-мода» устроят дефиле нарядов ханты и манси Фото:

На региональном фестивале культуры народов Севера, который пройдет в Нижневартовском районе ХМАО, покажут моду аборигенов — традиционные наряды народов ханты и манси. В пресс-службе района агентству сообщили, что культурное событие начнется в ноябре и продолжится до 9 декабря.

«Региональный фестиваль „Россыпи Югры“ пройдет с 1 ноября по 9 декабря и объединит лучшие национальные коллективы Нижневартовского района. Жюри будет выбирать победителей по номинациям, в числе которых песни и танцы, театр и чтение стихов, инструментальное и декоративно-прикладное творчество, а также „Этно-мода“ — презентация-дефиле коллекций костюмов коренных народов Севера», — пояснили в пресс-службе района.

Для участия в дефиле участникам нужно представить не менее трех костюмов. Модели будут демонстрировать наряды под национальные мелодии, а авторы — вербально презентовать образ. Конкурсная программа будет проходить на двух площадках: в Новоаганске и Излучинске. В завершении фестиваля состоится гала-концерт, на котором выступят победители.

Ранее URA.RU писало, что дизайнеры из ХМАО создадут коллекцию одежды для фестиваля «Дух огня». Коллекция будет включать три капсулы: в деловом стиле, в стиле кэжуал и мерч с символикой фестиваля.

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На региональном фестивале культуры народов Севера, который пройдет в Нижневартовском районе ХМАО, покажут моду аборигенов — традиционные наряды народов ханты и манси. В пресс-службе района агентству сообщили, что культурное событие начнется в ноябре и продолжится до 9 декабря. «Региональный фестиваль „Россыпи Югры“ пройдет с 1 ноября по 9 декабря и объединит лучшие национальные коллективы Нижневартовского района. Жюри будет выбирать победителей по номинациям, в числе которых песни и танцы, театр и чтение стихов, инструментальное и декоративно-прикладное творчество, а также „Этно-мода“ — презентация-дефиле коллекций костюмов коренных народов Севера», — пояснили в пресс-службе района. Для участия в дефиле участникам нужно представить не менее трех костюмов. Модели будут демонстрировать наряды под национальные мелодии, а авторы — вербально презентовать образ. Конкурсная программа будет проходить на двух площадках: в Новоаганске и Излучинске. В завершении фестиваля состоится гала-концерт, на котором выступят победители. Ранее URA.RU писало, что дизайнеры из ХМАО создадут коллекцию одежды для фестиваля «Дух огня». Коллекция будет включать три капсулы: в деловом стиле, в стиле кэжуал и мерч с символикой фестиваля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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