На фестивале в ХМАО покажут моду аборигенов

27 октября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Участники номинации «Этно-мода» устроят дефиле нарядов ханты и манси Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На региональном фестивале культуры народов Севера, который пройдет в Нижневартовском районе ХМАО, покажут моду аборигенов — традиционные наряды народов ханты и манси. В пресс-службе района агентству сообщили, что культурное событие начнется в ноябре и продолжится до 9 декабря. «Региональный фестиваль „Россыпи Югры“ пройдет с 1 ноября по 9 декабря и объединит лучшие национальные коллективы Нижневартовского района. Жюри будет выбирать победителей по номинациям, в числе которых песни и танцы, театр и чтение стихов, инструментальное и декоративно-прикладное творчество, а также „Этно-мода“ — презентация-дефиле коллекций костюмов коренных народов Севера», — пояснили в пресс-службе района. Для участия в дефиле участникам нужно представить не менее трех костюмов. Модели будут демонстрировать наряды под национальные мелодии, а авторы — вербально презентовать образ. Конкурсная программа будет проходить на двух площадках: в Новоаганске и Излучинске. В завершении фестиваля состоится гала-концерт, на котором выступят победители. Ранее URA.RU писало, что дизайнеры из ХМАО создадут коллекцию одежды для фестиваля «Дух огня». Коллекция будет включать три капсулы: в деловом стиле, в стиле кэжуал и мерч с символикой фестиваля.

На региональном фестивале культуры народов Севера, который пройдет в Нижневартовском районе ХМАО, покажут моду аборигенов — традиционные наряды народов ханты и манси. В пресс-службе района агентству сообщили, что культурное событие начнется в ноябре и продолжится до 9 декабря. «Региональный фестиваль „Россыпи Югры“ пройдет с 1 ноября по 9 декабря и объединит лучшие национальные коллективы Нижневартовского района. Жюри будет выбирать победителей по номинациям, в числе которых песни и танцы, театр и чтение стихов, инструментальное и декоративно-прикладное творчество, а также „Этно-мода“ — презентация-дефиле коллекций костюмов коренных народов Севера», — пояснили в пресс-службе района. Для участия в дефиле участникам нужно представить не менее трех костюмов. Модели будут демонстрировать наряды под национальные мелодии, а авторы — вербально презентовать образ. Конкурсная программа будет проходить на двух площадках: в Новоаганске и Излучинске. В завершении фестиваля состоится гала-концерт, на котором выступят победители. Ранее URA.RU писало, что дизайнеры из ХМАО создадут коллекцию одежды для фестиваля «Дух огня». Коллекция будет включать три капсулы: в деловом стиле, в стиле кэжуал и мерч с символикой фестиваля.