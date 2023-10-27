27 октября 2023

В ВКС РФ выбрали нового главнокомандующего

Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, армия, авиация, триколор, самолет, ввс, воздушный парад, вкс россии, цветной дым
МО РФ подтвердило назначение Афзалова главкомом ВКС РФ Фото:

Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В конце августа Афзалова назначили врио командующего ВКС РФ. Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. Он получил другую работу, но сохранил статус при МО РФ.

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Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В конце августа Афзалова назначили врио командующего ВКС РФ. Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. Он получил другую работу, но сохранил статус при МО РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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