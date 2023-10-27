В ВКС РФ выбрали нового главнокомандующего

МО РФ подтвердило назначение Афзалова главкомом ВКС РФ
Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В конце августа Афзалова назначили врио командующего ВКС РФ. Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. Он получил другую работу, но сохранил статус при МО РФ.
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