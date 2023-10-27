В ВКС РФ выбрали нового главнокомандующего

Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС РФ

27 октября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

МО РФ подтвердило назначение Афзалова главкомом ВКС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В конце августа Афзалова назначили врио командующего ВКС РФ. Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. Он получил другую работу, но сохранил статус при МО РФ. Скрин с сайта Минобороны РФ

Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В конце августа Афзалова назначили врио командующего ВКС РФ. Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. Он получил другую работу, но сохранил статус при МО РФ.