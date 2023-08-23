Что известно о новом главкоме ВКС Викторе Афзалове и отставке Суровикина

Вместо Суровикина врио главнокомандующего ВКС РФ назначен Виктор Афзалов

23 августа 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Сергея Суровикина (на фото) на его посту заменил Виктор Афзалов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-космических сил (ВКС) России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Ранее занимавший эту должность генерал армии Сергей Суровикин перешел на другую работу, но сохранит статус при Минобороны РФ. «Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности. Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сообщает РИА Новости. Чем занимался Афзалов до назначения на пост главкома ВКС РФ Афзалов уже занимал должность врио главнокомандующего ВКС РФ. Это происходило в тот момент, пока Суровикин был командующим Объединенной группировкой войск, руководя российскими войсками в зоне спецоперации. До повторного назначения на этот пост 23 августа Афзалов был начальником Главного штаба ВКС. До работы в ВКС в октябре 2017 года он был командующим армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) Восточного военного округа (ВВО). Тогда в штабе армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровске ему вручили штандарт. Эту должность он занимал до августа 2018 года, после чего перешел в ВКС РФ. В 2022 году президент РФ Владимир Путин присвоил Афзалову звание генерал-полковника. Где учился Афзалов Генерал-майор Виктор Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО в 1989 году. Спустя время он завершил обучение в Военном университете ПВО в 2000 году, а также окончил Военную академию Генштаба ВС РФ в 2010 году. После 2017 года информации об Афзалове в открытых источниках нет. Что предшествовало отставке Суровикина Суровикин 22 августа был освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. При этом он сохранит свой статус при Минобороны РФ. Такое уже было в 2012 году, когда он руководил рабочей группой Минобороны по созданию военной полиции. Суровикин пропал из публичного пространства после того, как провалилась попытка вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По одним слухам, появившимся после «пропажи» генерала, он якобы находился в московском СИЗО в Лефортово, однако общественники опровергли эту информацию. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что генерал находится в отпуске. Другой официальной информации о местонахождении генерала нет. 8 октября 2022 года Суровикин приказом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине. В январе на этой должности его сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов. За свою эффективную работу на фронте в западных СМИ за Суровикиным закрепилось прозвище «Генерал Армагеддон». Там же говорилось о том, что благодаря действиям Суровикина провалилось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-космических сил (ВКС) России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Ранее занимавший эту должность генерал армии Сергей Суровикин перешел на другую работу, но сохранит статус при Минобороны РФ. «Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности. Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сообщает РИА Новости. Афзалов уже занимал должность врио главнокомандующего ВКС РФ. Это происходило в тот момент, пока Суровикин был командующим Объединенной группировкой войск, руководя российскими войсками в зоне спецоперации. До повторного назначения на этот пост 23 августа Афзалов был начальником Главного штаба ВКС. До работы в ВКС в октябре 2017 года он был командующим армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) Восточного военного округа (ВВО). Тогда в штабе армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровске ему вручили штандарт. Эту должность он занимал до августа 2018 года, после чего перешел в ВКС РФ. В 2022 году президент РФ Владимир Путин присвоил Афзалову звание генерал-полковника. Генерал-майор Виктор Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО в 1989 году. Спустя время он завершил обучение в Военном университете ПВО в 2000 году, а также окончил Военную академию Генштаба ВС РФ в 2010 году. После 2017 года информации об Афзалове в открытых источниках нет. Суровикин 22 августа был освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. При этом он сохранит свой статус при Минобороны РФ. Такое уже было в 2012 году, когда он руководил рабочей группой Минобороны по созданию военной полиции. Суровикин пропал из публичного пространства после того, как провалилась попытка вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По одним слухам, появившимся после «пропажи» генерала, он якобы находился в московском СИЗО в Лефортово, однако общественники опровергли эту информацию. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что генерал находится в отпуске. Другой официальной информации о местонахождении генерала нет. 8 октября 2022 года Суровикин приказом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине. В январе на этой должности его сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов. За свою эффективную работу на фронте в западных СМИ за Суровикиным закрепилось прозвище «Генерал Армагеддон». Там же говорилось о том, что благодаря действиям Суровикина провалилось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).