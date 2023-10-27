Дистанционное обучение у курганских школьников продлится до вторника

Дети будут учиться дистанционно до 31 октября включительно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школы Кургана, у которых не начались осенние каникулы, будут учить детей дистанционно до 31 октября из-за отключения воды. Этой информацией с URA.RU поделилась читательница, ребенок которой учится в школе.

«Курганские школьники, которые не ушли на каникулы, еще понедельник и вторник будут учиться дистанционно. Как родителю, мне это, конечно, не нравится. Детям нужно будет успевать подтягивать учебу перед выставлением оценок за четверть. А сделать это в дистанционном формате не всегда удобно. Но приходится мириться и как-то находить выход», — пояснила жительница Кургана.

По информации с сайта АО «Водный союз», которая перекрыла водоснабжение в городе для продолжения ремонта очистных сооружений, после подачи воды вечером 28 октября она будет пригодна только для технических нужд. Во вторник, 31 октября, будет проведено лабораторное исследование пробы воды на безопасность ее употребления.

По запросу корреспондента в мэрии города подтвердили, что учебный процесс до конца проведения всех необходимых работ не будет прерываться. «Дети будут обучаться, но с применением дистанционных технологий», — пояснили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что курганские школьники будут учиться дистанционно на время масштабного отключения воды в Кургане. Холодное водоснабжение в город было перекрыто для проведения очередного этапа реконструкции Арбинских очистных сооружений. Подача воды прервалась в ночь с 26 на 27 октября. Вода вернется в дома и учреждения вечером 28 октября.