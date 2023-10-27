Губернатор ХМАО Комарова зажгла зал задорной комсомольской песней. Видео

27 октября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Губернатор Наталья Комарова спела дуэтом с жительницей Ханты-Мансийска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова зажгла зал комсомольской песне на встрече с жителями Ханты-Мансийска. Во время общения одна из активных пенсионерок предложила главе региона вместе исполнить «Песню тревожной молодости». Трансляция доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «У нас будет концерт. Я вас приглашаю, и всех тоже приглашаю. Это песни к 105-й годовщине [основания ВЛКСМ]», — поделилась женщина. Губернатор в преддверии празднования очередной годовщины рождения комсомола с удовольствием откликнулась на инициативу, а затем к дуэту присоединились все присутствующие. Женщина подарила главе региона значок ВЛКСМ и песенник. Ранее URA.RU писало, что на встрече губернатора с жителями окружной столицы преподаватель местного колледжа Александр Ушаков предложил проложить новые туристические маршруты. Комарова одобрила инициативу.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова зажгла зал комсомольской песне на встрече с жителями Ханты-Мансийска. Во время общения одна из активных пенсионерок предложила главе региона вместе исполнить «Песню тревожной молодости». Трансляция доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «У нас будет концерт. Я вас приглашаю, и всех тоже приглашаю. Это песни к 105-й годовщине [основания ВЛКСМ]», — поделилась женщина. Губернатор в преддверии празднования очередной годовщины рождения комсомола с удовольствием откликнулась на инициативу, а затем к дуэту присоединились все присутствующие. Женщина подарила главе региона значок ВЛКСМ и песенник. Ранее URA.RU писало, что на встрече губернатора с жителями окружной столицы преподаватель местного колледжа Александр Ушаков предложил проложить новые туристические маршруты. Комарова одобрила инициативу.