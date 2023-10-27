Губернатор ХМАО Наталья Комарова зажгла зал комсомольской песне на встрече с жителями Ханты-Мансийска. Во время общения одна из активных пенсионерок предложила главе региона вместе исполнить «Песню тревожной молодости». Трансляция доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте».
«У нас будет концерт. Я вас приглашаю, и всех тоже приглашаю. Это песни к 105-й годовщине [основания ВЛКСМ]», — поделилась женщина.
Губернатор в преддверии празднования очередной годовщины рождения комсомола с удовольствием откликнулась на инициативу, а затем к дуэту присоединились все присутствующие. Женщина подарила главе региона значок ВЛКСМ и песенник.
Ранее URA.RU писало, что на встрече губернатора с жителями окружной столицы преподаватель местного колледжа Александр Ушаков предложил проложить новые туристические маршруты. Комарова одобрила инициативу.
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