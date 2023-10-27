Красный Крест: сектор Газа полностью изолирован от мира

Скорая помощь не принимает вызовы в секторе Газа из-за проблем со связью
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает Международное гуманитарное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.
«Газа сейчас полностью изолирована от мира», —
Ранее сообщалось, что на территории Газа пропали связь и интернет из-за массированного удара со стороны израильской армии. ХАМАС заявил, что сектор Газа атаковали с суши, моря и воздуха.
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