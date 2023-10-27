Красный Крест: сектор Газа полностью изолирован от мира

27 октября 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Скорая помощь не принимает вызовы в секторе Газа из-за проблем со связью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает Международное гуманитарное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. «Газа сейчас полностью изолирована от мира», — передает сообщение Красного полумесяца телеканал Al Hadath. Отмечается, что скорая помощь не принимает сигналы из-за отсутствия связи. Кроме того, машины скорой помощи, которые уже выехали на вызовы, не выходят на связь. Ранее сообщалось, что на территории Газа пропали связь и интернет из-за массированного удара со стороны израильской армии. ХАМАС заявил, что сектор Газа атаковали с суши, моря и воздуха.

Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает Международное гуманитарное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. «Газа сейчас полностью изолирована от мира», — передает сообщение Красного полумесяца телеканал Al Hadath. Отмечается, что скорая помощь не принимает сигналы из-за отсутствия связи. Кроме того, машины скорой помощи, которые уже выехали на вызовы, не выходят на связь. Ранее сообщалось, что на территории Газа пропали связь и интернет из-за массированного удара со стороны израильской армии. ХАМАС заявил, что сектор Газа атаковали с суши, моря и воздуха.