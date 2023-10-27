27 октября 2023

Красный Крест: сектор Газа полностью изолирован от мира

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Учения МЧС. Курган, мчс, медицина, авария, врач, фельдшер, медик, скорая помощь
Скорая помощь не принимает вызовы в секторе Газа из-за проблем со связью Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает Международное гуманитарное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

«Газа сейчас полностью изолирована от мира», — передает сообщение Красного полумесяца телеканал Al Hadath. Отмечается, что скорая помощь не принимает сигналы из-за отсутствия связи. Кроме того, машины скорой помощи, которые уже выехали на вызовы, не выходят на связь.

Ранее сообщалось, что на территории Газа пропали связь и интернет из-за массированного удара со стороны израильской армии. ХАМАС заявил, что сектор Газа атаковали с суши, моря и воздуха.

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Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает Международное гуманитарное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. «Газа сейчас полностью изолирована от мира», — передает сообщение Красного полумесяца телеканал Al Hadath. Отмечается, что скорая помощь не принимает сигналы из-за отсутствия связи. Кроме того, машины скорой помощи, которые уже выехали на вызовы, не выходят на связь. Ранее сообщалось, что на территории Газа пропали связь и интернет из-за массированного удара со стороны израильской армии. ХАМАС заявил, что сектор Газа атаковали с суши, моря и воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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