ХАМАС: Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха

27 октября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Движение ХАМАС заявило об атаке Израиля с суши, моря и воздуха (архивное фото) Фото: U.S. Army Reserve / Sgt. Zach Mott новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сектор Газа был атакован Израилем с суши, моря и воздуха. Об этом заявило палестинское движение ХАМАС. «Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха», — сообщает ХАМАС. Эту информацию приводит телеканал «Царьград». Ранее сообщалось, что в Газе пропали связь и интернет. Это произошло после массированного удара со стороны Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после рейда в ночь на 27 октября объявила о продолжении наземных операций в Газе.

Сектор Газа был атакован Израилем с суши, моря и воздуха. Об этом заявило палестинское движение ХАМАС. «Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха», — сообщает ХАМАС. Эту информацию приводит телеканал «Царьград». Ранее сообщалось, что в Газе пропали связь и интернет. Это произошло после массированного удара со стороны Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после рейда в ночь на 27 октября объявила о продолжении наземных операций в Газе.