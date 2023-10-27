27 октября 2023

ХАМАС: Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха

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Движение ХАМАС заявило об атаке Израиля с суши, моря и воздуха (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сектор Газа был атакован Израилем с суши, моря и воздуха. Об этом заявило палестинское движение ХАМАС.

«Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха», — сообщает ХАМАС. Эту информацию приводит телеканал «Царьград».

Ранее сообщалось, что в Газе пропали связь и интернет. Это произошло после массированного удара со стороны Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после рейда в ночь на 27 октября объявила о продолжении наземных операций в Газе.

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Сектор Газа был атакован Израилем с суши, моря и воздуха. Об этом заявило палестинское движение ХАМАС. «Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха», — сообщает ХАМАС. Эту информацию приводит телеканал «Царьград». Ранее сообщалось, что в Газе пропали связь и интернет. Это произошло после массированного удара со стороны Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после рейда в ночь на 27 октября объявила о продолжении наземных операций в Газе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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