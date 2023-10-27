Движение ХАМАС заявило об атаке Израиля с суши, моря и воздуха (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Сектор Газа был атакован Израилем с суши, моря и воздуха. Об этом заявило палестинское движение ХАМАС.
«Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха», — сообщает ХАМАС. Эту информацию приводит телеканал «Царьград».
Ранее сообщалось, что в Газе пропали связь и интернет. Это произошло после массированного удара со стороны Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после рейда в ночь на 27 октября объявила о продолжении наземных операций в Газе.
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