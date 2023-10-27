Посол Палестины в РФ Нофаль: разрабатывается проект по эвакуации россиян из Газы

Посольство Палестины в РФ занимается разработкой алгоритма эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
«Мы разработали алгоритм сотрудничества с посольством России в Рамалле, чтобы в ближайшее время вывезти, эвакуировать российских граждан из сектора Газа», —
Посол Палестины в РФ отметил, что это будет возможно только после открытия гуманитарного коридора. По его словам, граждан начнут эвакуировать через Эль-Ариш, Северный Синай и Каир.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории сектора Газа находятся более тысячи россиян. По его словам, им угрожает серьезная опасность в случае начала наземной операции со стороны Израиля.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.