Посол Палестины в РФ Нофаль: разрабатывается проект по эвакуации россиян из Газы

27 октября 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Эвакуация станет возможной после открытия гуманитарного коридора, заявил Хафиз Нофаль Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Посольство Палестины в РФ занимается разработкой алгоритма эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. «Мы разработали алгоритм сотрудничества с посольством России в Рамалле, чтобы в ближайшее время вывезти, эвакуировать российских граждан из сектора Газа», — заявил Хафиз Новаль в интервью RTVI. Посол Палестины в РФ отметил, что это будет возможно только после открытия гуманитарного коридора. По его словам, граждан начнут эвакуировать через Эль-Ариш, Северный Синай и Каир. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории сектора Газа находятся более тысячи россиян. По его словам, им угрожает серьезная опасность в случае начала наземной операции со стороны Израиля.

Посольство Палестины в РФ занимается разработкой алгоритма эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. «Мы разработали алгоритм сотрудничества с посольством России в Рамалле, чтобы в ближайшее время вывезти, эвакуировать российских граждан из сектора Газа», — заявил Хафиз Новаль в интервью RTVI. Посол Палестины в РФ отметил, что это будет возможно только после открытия гуманитарного коридора. По его словам, граждан начнут эвакуировать через Эль-Ариш, Северный Синай и Каир. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории сектора Газа находятся более тысячи россиян. По его словам, им угрожает серьезная опасность в случае начала наземной операции со стороны Израиля.