27 октября 2023

Посол Палестины в РФ Нофаль: разрабатывается проект по эвакуации россиян из Газы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ростов на Дону. Пермь, флаг россии
Эвакуация станет возможной после открытия гуманитарного коридора, заявил Хафиз Нофаль Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Посольство Палестины в РФ занимается разработкой алгоритма эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы разработали алгоритм сотрудничества с посольством России в Рамалле, чтобы в ближайшее время вывезти, эвакуировать российских граждан из сектора Газа», — заявил Хафиз Новаль в интервью RTVI.

Посол Палестины в РФ отметил, что это будет возможно только после открытия гуманитарного коридора. По его словам, граждан начнут эвакуировать через Эль-Ариш, Северный Синай и Каир.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории сектора Газа находятся более тысячи россиян. По его словам, им угрожает серьезная опасность в случае начала наземной операции со стороны Израиля.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство Палестины в РФ занимается разработкой алгоритма эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. «Мы разработали алгоритм сотрудничества с посольством России в Рамалле, чтобы в ближайшее время вывезти, эвакуировать российских граждан из сектора Газа», — заявил Хафиз Новаль в интервью RTVI. Посол Палестины в РФ отметил, что это будет возможно только после открытия гуманитарного коридора. По его словам, граждан начнут эвакуировать через Эль-Ариш, Северный Синай и Каир. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории сектора Газа находятся более тысячи россиян. По его словам, им угрожает серьезная опасность в случае начала наземной операции со стороны Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...