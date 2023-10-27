ХАМАС призвало палестинцев мобилизоваться и вступать в бой

28 октября 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Палестинцев призывают вступать в бой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Руководство ХАМАС призвало палестинцев, находящихся на Западном берегу, вступать в бои с израильскими военными. Об этом заявил член политбюро движения ХАМАС Хусам Бадран. «Мы призываем наш народ во всех городах, деревнях и лагерях Западного берега немедленно выходить на демонстрации», — заявил Хусам Бадран. Он призвал палестинцев начинать бои с военнослужащими Израиля. Слова члена политбюро палестинского движения ХАМАС приводит газета Aljazeera. Ранее израильская армия расширила проведение наземной операции на территории сектора Газа. По данным представителей палестинского движения ХАМАС Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Руководство ХАМАС призвало палестинцев, находящихся на Западном берегу, вступать в бои с израильскими военными. Об этом заявил член политбюро движения ХАМАС Хусам Бадран. «Мы призываем наш народ во всех городах, деревнях и лагерях Западного берега немедленно выходить на демонстрации», — заявил Хусам Бадран. Он призвал палестинцев начинать бои с военнослужащими Израиля. Слова члена политбюро палестинского движения ХАМАС приводит газета Aljazeera. Ранее израильская армия расширила проведение наземной операции на территории сектора Газа. По данным представителей палестинского движения ХАМАС Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.