27 октября 2023

В армии Израиля заявили о наземных операциях в секторе Газа

ЦАХАЛ: Израиль расширил наземные операции в секторе Газа
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ВВС Израиля атакуют подземные цели и объекты ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль расширил проведение наземных операций в секторе Газа. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры [ХАМАС]. В продолжение атак наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей войны», — сказал Хагари на вечернем брифинге.

Ранее репортер телеканала CNN сообщал о работе артиллерии и танковых обстрелах у границы сектора Газа. Также известно, что в анклаве отключили связь и интернет, а сразу несколько районов Газы подверглись массированному удару со стороны Израиля.

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Израиль расширил проведение наземных операций в секторе Газа. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. «Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры [ХАМАС]. В продолжение атак наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей войны», — сказал Хагари на вечернем брифинге. Ранее репортер телеканала CNN сообщал о работе артиллерии и танковых обстрелах у границы сектора Газа. Также известно, что в анклаве отключили связь и интернет, а сразу несколько районов Газы подверглись массированному удару со стороны Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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