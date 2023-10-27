В армии Израиля заявили о наземных операциях в секторе Газа

ЦАХАЛ: Израиль расширил наземные операции в секторе Газа

27 октября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

ВВС Израиля атакуют подземные цели и объекты ХАМАС Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль расширил проведение наземных операций в секторе Газа. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. «Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры [ХАМАС]. В продолжение атак наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей войны», — сказал Хагари на вечернем брифинге. Ранее репортер телеканала CNN сообщал о работе артиллерии и танковых обстрелах у границы сектора Газа. Также известно, что в анклаве отключили связь и интернет, а сразу несколько районов Газы подверглись массированному удару со стороны Израиля.

Израиль расширил проведение наземных операций в секторе Газа. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. «Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры [ХАМАС]. В продолжение атак наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей войны», — сказал Хагари на вечернем брифинге. Ранее репортер телеканала CNN сообщал о работе артиллерии и танковых обстрелах у границы сектора Газа. Также известно, что в анклаве отключили связь и интернет, а сразу несколько районов Газы подверглись массированному удару со стороны Израиля.