В армии Израиля заявили о наземных операциях в секторе Газа

Израиль расширил проведение наземных операций в секторе Газа. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры [ХАМАС]. В продолжение атак наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей войны», — сказал Хагари на вечернем брифинге.
Ранее репортер телеканала CNN сообщал о работе артиллерии и танковых обстрелах у границы сектора Газа. Также известно, что в анклаве отключили связь и интернет, а сразу несколько районов Газы подверглись массированному удару со стороны Израиля.
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