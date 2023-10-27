ЦАХАЛ опроверг начало наземной операции в секторе Газа

28 октября 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

Официально Израиль не начал военную операцию в секторе Газа, заявил представитель израильской армии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сегодняшние действия военных Израиля не являются официальным началом военной операции. Об этом сообщил представитель израильской армии. «Действия Израиля не являются официальным началом военной операции», — передает слова представителя армии Израиля телеканал ABC News. Уточняется, что военные назвали эти действия «ограниченным вторжением». Ранее сообщалось, что израильские военные зашли на территорию сектора Газа. По информации издания Haaretz, Израиль направляет танки вдоль границы Газы, также сообщалось о перестрелках в северных районах сектрора Газа.

Сегодняшние действия военных Израиля не являются официальным началом военной операции. Об этом сообщил представитель израильской армии. «Действия Израиля не являются официальным началом военной операции», — передает слова представителя армии Израиля телеканал ABC News. Уточняется, что военные назвали эти действия «ограниченным вторжением». Ранее сообщалось, что израильские военные зашли на территорию сектора Газа. По информации издания Haaretz, Израиль направляет танки вдоль границы Газы, также сообщалось о перестрелках в северных районах сектрора Газа.