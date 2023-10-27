ЦАХАЛ опроверг начало наземной операции в секторе Газа

Официально Израиль не начал военную операцию в секторе Газа, заявил представитель израильской армии
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Сегодняшние действия военных Израиля не являются официальным началом военной операции. Об этом сообщил представитель израильской армии.
«Действия Израиля не являются официальным началом военной операции», —
Ранее сообщалось, что израильские военные зашли на территорию сектора Газа. По информации издания Haaretz, Израиль направляет танки вдоль границы Газы, также сообщалось о перестрелках в северных районах сектрора Газа.
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