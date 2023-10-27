Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

28 октября 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

С 28 октября пользователи могут войти в аккаунт старым способом и установить второй фактор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двойное подтверждение при входе в аккаунт на «Госуслугах» стало обязательным для всех пользователей с 28 октября. Об этом заявили в Минцифры. «Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября. Двухфакторная аутентификация на Госуслугах необходима для повышения безопастности», — заявляли в ведомстве. С 28 октября пользователи могут войти в аккаунт старым способом и установить второй фактор. В качестве него предлагается вход по биометрии, код из СМС или из специального предложения. Ранее сообщалось, что защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от мошенников можно путем установки двухфакторную аутентификацию. Кроме того, важно не использовать VPN-сервисы.

Двойное подтверждение при входе в аккаунт на «Госуслугах» стало обязательным для всех пользователей с 28 октября. Об этом заявили в Минцифры. «Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября. Двухфакторная аутентификация на Госуслугах необходима для повышения безопастности», — заявляли в ведомстве. С 28 октября пользователи могут войти в аккаунт старым способом и установить второй фактор. В качестве него предлагается вход по биометрии, код из СМС или из специального предложения. Ранее сообщалось, что защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от мошенников можно путем установки двухфакторную аутентификацию. Кроме того, важно не использовать VPN-сервисы.