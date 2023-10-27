27 октября 2023

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Госуслуги. Тюмень, госуслуги, госуслуги сайт, сайт госуслуг
С 28 октября пользователи могут войти в аккаунт старым способом и установить второй фактор Фото:

Двойное подтверждение при входе в аккаунт на «Госуслугах» стало обязательным для всех пользователей с 28 октября. Об этом заявили в Минцифры.

«Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября. Двухфакторная аутентификация на Госуслугах необходима для повышения безопастности», — заявляли в ведомстве.

С 28 октября пользователи могут войти в аккаунт старым способом и установить второй фактор. В качестве него предлагается вход по биометрии, код из СМС или из специального предложения.

Ранее сообщалось, что защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от мошенников можно путем установки двухфакторную аутентификацию. Кроме того, важно не использовать VPN-сервисы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двойное подтверждение при входе в аккаунт на «Госуслугах» стало обязательным для всех пользователей с 28 октября. Об этом заявили в Минцифры. «Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября. Двухфакторная аутентификация на Госуслугах необходима для повышения безопастности», — заявляли в ведомстве. С 28 октября пользователи могут войти в аккаунт старым способом и установить второй фактор. В качестве него предлагается вход по биометрии, код из СМС или из специального предложения. Ранее сообщалось, что защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от мошенников можно путем установки двухфакторную аутентификацию. Кроме того, важно не использовать VPN-сервисы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...