«Известия» узнали, какие проблемы преследуют китайские автомобили в России

«Известия»: китайские автомобили сталкиваются с проблемами подвески и коррозией

28 октября 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Коррозия, и «нежная» подвеска главные враги китайских авто в России, считает Дмитрий Демчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китайские автомобили на российских дорогах сталкиваются с техническими проблемами. Большинство из них связано с «нежной» подвеской и коррозией, заявил гендиректор сети авторемонтных мастерских «Кардан Баланс» Дмитрий Демчук. «„Нежная“ подвеска: уже при пробеге от 70 тысяч километров появятся трещины от нагрузок, которые приведут к преждевременному износу подвески автомобиля», — передает слова Дмитрия Демчука газета «Известия». По его мнению, кузовная покраска китайских автомобилей не переносит перепады температур и агрессивные реагенты, что приводит к коррозийному процессу. Труба кардана изготавливается из мягкого китайского металла и не выдерживает поперечных нагрузок, что ведет к деформации деталей, отмечает автоэксперт. Кроме этого у всех авто из Китая есть несоответствие мощности моторов к их массе, что может привести к проблеме с коробкой передач. Ранее автоэскперт Владимир Матягин предполагал, что спрос на китайские автомобили в России упадет через один или два года. По его мнению, это произойдет из-за того, что россияне начнут понимать, что запчастей и хороших сервисов для таких авто нет.

Китайские автомобили на российских дорогах сталкиваются с техническими проблемами. Большинство из них связано с «нежной» подвеской и коррозией, заявил гендиректор сети авторемонтных мастерских «Кардан Баланс» Дмитрий Демчук. «„Нежная“ подвеска: уже при пробеге от 70 тысяч километров появятся трещины от нагрузок, которые приведут к преждевременному износу подвески автомобиля», — передает слова Дмитрия Демчука газета «Известия». По его мнению, кузовная покраска китайских автомобилей не переносит перепады температур и агрессивные реагенты, что приводит к коррозийному процессу. Труба кардана изготавливается из мягкого китайского металла и не выдерживает поперечных нагрузок, что ведет к деформации деталей, отмечает автоэксперт. Кроме этого у всех авто из Китая есть несоответствие мощности моторов к их массе, что может привести к проблеме с коробкой передач. Ранее автоэскперт Владимир Матягин предполагал, что спрос на китайские автомобили в России упадет через один или два года. По его мнению, это произойдет из-за того, что россияне начнут понимать, что запчастей и хороших сервисов для таких авто нет.