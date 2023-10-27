27 октября 2023

«Известия» узнали, какие проблемы преследуют китайские автомобили в России

«Известия»: китайские автомобили сталкиваются с проблемами подвески и коррозией
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск сверху, проезжая часть, дорожное движение, автомобили
Коррозия, и «нежная» подвеска главные враги китайских авто в России, считает Дмитрий Демчук Фото:

Китайские автомобили на российских дорогах сталкиваются с техническими проблемами. Большинство из них связано с «нежной» подвеской и коррозией, заявил гендиректор сети авторемонтных мастерских «Кардан Баланс» Дмитрий Демчук.

«„Нежная“ подвеска: уже при пробеге от 70 тысяч километров появятся трещины от нагрузок, которые приведут к преждевременному износу подвески автомобиля», — передает слова Дмитрия Демчука газета «Известия». По его мнению, кузовная покраска китайских автомобилей не переносит перепады температур и агрессивные реагенты, что приводит к коррозийному процессу.

Труба кардана изготавливается из мягкого китайского металла и не выдерживает поперечных нагрузок, что ведет к деформации деталей, отмечает автоэксперт. Кроме этого у всех авто из Китая есть несоответствие мощности моторов к их массе, что может привести к проблеме с коробкой передач.

Ранее автоэскперт Владимир Матягин предполагал, что спрос на китайские автомобили в России упадет через один или два года. По его мнению, это произойдет из-за того, что россияне начнут понимать, что запчастей и хороших сервисов для таких авто нет.

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Китайские автомобили на российских дорогах сталкиваются с техническими проблемами. Большинство из них связано с «нежной» подвеской и коррозией, заявил гендиректор сети авторемонтных мастерских «Кардан Баланс» Дмитрий Демчук. «„Нежная“ подвеска: уже при пробеге от 70 тысяч километров появятся трещины от нагрузок, которые приведут к преждевременному износу подвески автомобиля», — передает слова Дмитрия Демчука газета «Известия». По его мнению, кузовная покраска китайских автомобилей не переносит перепады температур и агрессивные реагенты, что приводит к коррозийному процессу. Труба кардана изготавливается из мягкого китайского металла и не выдерживает поперечных нагрузок, что ведет к деформации деталей, отмечает автоэксперт. Кроме этого у всех авто из Китая есть несоответствие мощности моторов к их массе, что может привести к проблеме с коробкой передач. Ранее автоэскперт Владимир Матягин предполагал, что спрос на китайские автомобили в России упадет через один или два года. По его мнению, это произойдет из-за того, что россияне начнут понимать, что запчастей и хороших сервисов для таких авто нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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