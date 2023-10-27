В конгрессе США нашли применение деньгам для Украины

Конгрессвумен Грин заявила, что психическое здоровье американцев важнее Украины

28 октября 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Тейлор Грин уверенна, что деньги, заработанные налогоплательщиками в США, должны быть направлены на их нужды Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидерам США следует больше внимания и денег направить на психическое здоровье граждан своей страны, чем на помощь Украине. Об этом заявила член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин. «Наше правительство ежемесячно отправляет на Украину один миллиард долларов. Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев», — написала она в соцсети X. Грин уверенна, что деньги, заработанные налогоплательщиками в США, должны быть направлены на их нужды. Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении попросить у Конгресса финансовую помощь для Украины и Израиля. При этом он назвал отправку вооружения этим странам «умной инвестицией», которая даст дивиденды для безопасности США. Тогда Грин выступила против запроса Байдена на помощь двум странам.

Лидерам США следует больше внимания и денег направить на психическое здоровье граждан своей страны, чем на помощь Украине. Об этом заявила член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин. «Наше правительство ежемесячно отправляет на Украину один миллиард долларов. Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев», — написала она в соцсети X. Грин уверенна, что деньги, заработанные налогоплательщиками в США, должны быть направлены на их нужды. Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении попросить у Конгресса финансовую помощь для Украины и Израиля. При этом он назвал отправку вооружения этим странам «умной инвестицией», которая даст дивиденды для безопасности США. Тогда Грин выступила против запроса Байдена на помощь двум странам.