В Конгрессе отвергли запрос Байдена о помощи Украине и Израилю

Конгрессвуман Грин выступила против запрос Байдена о помощи Украине и Израилю

Тейлор Грин заявила, что Белый дом совсем не интересуется проблемами своей страны Фото: Official White House / Cameron Smith

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что выступает против запроса американского лидера Джо Байдена на помощь Украине и Израилю.

«Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран», — написала Грин в соцсети Х. Она отметила, такое решение она приняла, так как Белый дом совсем не интересуется проблемами своей страны.

Ранее Байден в своем выступлении к нации заявил, что намерен просить Конгресс направить помощь Украине и Израилю. При этом он назвал отправку вооружения этим странам «умной инвестицией», которая даст дивиденды для безопасности США. 20 октября Байден запросил у Конгресса для Украины 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля.