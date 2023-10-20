20 октября 2023

В Конгрессе отвергли запрос Байдена о помощи Украине и Израилю

Конгрессвуман Грин выступила против запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Тейлор Грин заявила, что Белый дом совсем не интересуется проблемами своей страны Фото:
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Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что выступает против запроса американского лидера Джо Байдена на помощь Украине и Израилю.

«Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран», — написала Грин в соцсети Х. Она отметила, такое решение она приняла, так как Белый дом совсем не интересуется проблемами своей страны.

Ранее Байден в своем выступлении к нации заявил, что намерен просить Конгресс направить помощь Украине и Израилю. При этом он назвал отправку вооружения этим странам «умной инвестицией», которая даст дивиденды для безопасности США. 20 октября Байден запросил у Конгресса для Украины 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля.

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Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что выступает против запроса американского лидера Джо Байдена на помощь Украине и Израилю. «Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран», — написала Грин в соцсети Х. Она отметила, такое решение она приняла, так как Белый дом совсем не интересуется проблемами своей страны. Ранее Байден в своем выступлении к нации заявил, что намерен просить Конгресс направить помощь Украине и Израилю. При этом он назвал отправку вооружения этим странам «умной инвестицией», которая даст дивиденды для безопасности США. 20 октября Байден запросил у Конгресса для Украины 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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