Что известно об аварии в шахте, где погибли 16 человек

В шахте в Казахстане погибли 16 горняков
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На месте аварии продолжают работу спецслужбы Фото:

В Казахстане произошла авария в шахте имени Костенко. В результате погибли 16 шахтеров. URA.RU приводит главную информацию, известную о произошедшем.

  • Пресс-служба компании ArcelorMittal Temirtau, которой принадлежит шахта, сообщила, что в Карагандинском районе Казахстана произошла авария в шахте имени Костенко. По предварительной информации, в ней взорвался газометан. Отмечалось, что погибли 7 человек;
  • На поверхность из 252 человек было выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Позже стало известно о гибели 16 шахтеров. При этом продолжаются поиски еще 31 рабочего, уточнили в компании;
  • На месте аварии продолжают работу спецслужбы. Там организован оперативный штаб;
  • Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией ArcelorMittal Temirtau. Об этом сообщили в его пресс-службе;
  • Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана правительственная комиссия, передает Sputnik Казахстан.

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В Казахстане произошла авария в шахте имени Костенко. В результате погибли 16 шахтеров. URA.RU приводит главную информацию, известную о произошедшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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