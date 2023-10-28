Что известно об аварии в шахте, где погибли 16 человек

В шахте в Казахстане погибли 16 горняков

28 октября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

На месте аварии продолжают работу спецслужбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Казахстане произошла авария в шахте имени Костенко. В результате погибли 16 шахтеров. URA.RU приводит главную информацию, известную о произошедшем. Пресс-служба компании ArcelorMittal Temirtau, которой принадлежит шахта, сообщила, что в Карагандинском районе Казахстана произошла авария в шахте имени Костенко. По предварительной информации, в ней взорвался газометан. Отмечалось, что погибли 7 человек;

На поверхность из 252 человек было выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Позже стало известно о гибели 16 шахтеров. При этом продолжаются поиски еще 31 рабочего, уточнили в компании;

На месте аварии продолжают работу спецслужбы. Там организован оперативный штаб;

Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией ArcelorMittal Temirtau. Об этом сообщили в его пресс-службе;

Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана правительственная комиссия, передает Sputnik Казахстан .

В Казахстане произошла авария в шахте имени Костенко. В результате погибли 16 шахтеров. URA.RU приводит главную информацию, известную о произошедшем.