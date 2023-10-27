27 октября 2023

Тюменка в один день оформила на себя кредиты и лишилась 5,1 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка перевела мошенникам 5,1 млн рублей Фото:

Тюменка стала жертвой мошенника, который под видом следователя МВД России помог ей оформить на себя кредиты и перевести ему 5,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег, звонивший предложил потерпевшей самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на некий „безопасный счет“. Следуя инструкциям, тюменка оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 5,1 млн рублей на счета, указанные неизвестным», — написала пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По словам пресс-службы, мошенник представился следователем МВД России. Во время телефонного разговора он обратился к потерпевшей по имени и отчеству и сообщил о том, что якобы мошенники пытаются списать с ее банковского счета деньги, а также оформить на ее имя кредит.

По этой ситуации следственными органами возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Прокуратурой Центрального административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования.

Ранее за неделю 104 жителя Тюменской области стали жертвами мошенников. Общая сумма украденных средств превысила 30 миллионов рублей, дополнила пресс-служба регионального управления прокуратуры.

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Тюменка стала жертвой мошенника, который под видом следователя МВД России помог ей оформить на себя кредиты и перевести ему 5,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег, звонивший предложил потерпевшей самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на некий „безопасный счет“. Следуя инструкциям, тюменка оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 5,1 млн рублей на счета, указанные неизвестным», — написала пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По словам пресс-службы, мошенник представился следователем МВД России. Во время телефонного разговора он обратился к потерпевшей по имени и отчеству и сообщил о том, что якобы мошенники пытаются списать с ее банковского счета деньги, а также оформить на ее имя кредит. По этой ситуации следственными органами возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Прокуратурой Центрального административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования. Ранее за неделю 104 жителя Тюменской области стали жертвами мошенников. Общая сумма украденных средств превысила 30 миллионов рублей, дополнила пресс-служба регионального управления прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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