Главный тренер Федерации легкой атлетики Приморья совратил девочку в Челябинске

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Тренер приставал к наставнице в гостинице Фото:

Главный тренер Федерации легкой атлетики Приморья из Владивостока совратил 14-летнюю спортсменку во время выездных соревнований в Челябинске. 64-х летний тренер признался, что приставал к подростку, пока жил с ней в гостинице.

«В развратных действиях по отношению к девятикласснице обвинили главного тренера Федерации легкой атлетики Приморского края Юрия Пахомкина. В июле прошлого года спортсменка вместе со своим тренером отправилась на соревнования в Челябинск. Наставника и воспитанницу на десять дней поселили в гостинице «Визитъ», — сообщает telegram-канал Shot.

По словам школьницы, в гостинице пожилой тренер приставал к ней и совершал различные «пошлые действия». Полицейские задержали Пахомкина, который признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. По статье «Развратные действия» тренеру грозит до трех лет колонии.

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Главный тренер Федерации легкой атлетики Приморья из Владивостока совратил 14-летнюю спортсменку во время выездных соревнований в Челябинске. 64-х летний тренер признался, что приставал к подростку, пока жил с ней в гостинице. «В развратных действиях по отношению к девятикласснице обвинили главного тренера Федерации легкой атлетики Приморского края Юрия Пахомкина. В июле прошлого года спортсменка вместе со своим тренером отправилась на соревнования в Челябинск. Наставника и воспитанницу на десять дней поселили в гостинице «Визитъ», — сообщает telegram-канал Shot. По словам школьницы, в гостинице пожилой тренер приставал к ней и совершал различные «пошлые действия». Полицейские задержали Пахомкина, который признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. По статье «Развратные действия» тренеру грозит до трех лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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