В Лабытнанги (ЯНАО) после стрельбы в кафе «Мимино» было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. За такое правонарушение могут лишить свободы на семь лет.
«Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело ст. 213 ч.2 ук РФ („Хулиганство“, — прим. URA.RU)», — сообщили в пресс-службе журналисту URA.RU. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее в Лабытнанги произошла драка в кафе «Мимино». В результате нее один из участников открыл стрельбу. Об этом сообщил свидетель произошедшего журналисту URA.RU. Он уточнил, что есть пострадавший.
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