В ЯНАО после стрельбы в кафе возбуждено уголовное дело. Видео

28 октября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

В ЯНАО после стрельбы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) после стрельбы в кафе «Мимино» было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. За такое правонарушение могут лишить свободы на семь лет. «Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело ст. 213 ч.2 ук РФ („Хулиганство“, — прим. URA.RU)», — сообщили в пресс-службе журналисту URA.RU. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Ранее в Лабытнанги произошла драка в кафе «Мимино». В результате нее один из участников открыл стрельбу. Об этом сообщил свидетель произошедшего журналисту URA.RU. Он уточнил, что есть пострадавший.

В Лабытнанги (ЯНАО) после стрельбы в кафе «Мимино» было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. За такое правонарушение могут лишить свободы на семь лет. «Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело ст. 213 ч.2 ук РФ („Хулиганство“, — прим. URA.RU)», — сообщили в пресс-службе журналисту URA.RU. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Ранее в Лабытнанги произошла драка в кафе «Мимино». В результате нее один из участников открыл стрельбу. Об этом сообщил свидетель произошедшего журналисту URA.RU. Он уточнил, что есть пострадавший.