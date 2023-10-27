27 октября 2023
26 октября 2023

В ЯНАО после стрельбы в кафе возбуждено уголовное дело. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО после стрельбы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) после стрельбы в кафе «Мимино» было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. За такое правонарушение могут лишить свободы на семь лет.

«Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело ст. 213 ч.2 ук РФ („Хулиганство“, — прим. URA.RU)», — сообщили в пресс-службе журналисту URA.RU. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее в Лабытнанги произошла драка в кафе «Мимино». В результате нее один из участников открыл стрельбу. Об этом сообщил свидетель произошедшего журналисту URA.RU. Он уточнил, что есть пострадавший.

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В Лабытнанги (ЯНАО) после стрельбы в кафе «Мимино» было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. За такое правонарушение могут лишить свободы на семь лет. «Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело ст. 213 ч.2 ук РФ („Хулиганство“, — прим. URA.RU)», — сообщили в пресс-службе журналисту URA.RU. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Ранее в Лабытнанги произошла драка в кафе «Мимино». В результате нее один из участников открыл стрельбу. Об этом сообщил свидетель произошедшего журналисту URA.RU. Он уточнил, что есть пострадавший.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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