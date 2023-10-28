Крымский мост остался без защиты из-за экс-полковника Росгвардии

28 октября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Крымский мост оказался не защищен от атак Вооруженных сил Украины Фото: Официальный сайт «Крымский мост» В отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова поступило уголовное дело во 2-й Западный окружной военный суд. В 2020 году он закупил беспилотники, которые не подходят для защиты Крымского моста. Об этом написала газета «Коммерсант». Позже выяснилось, что защита не могла противостоять беспилотникам Украины. «Полковник, злоупотребив должностными полномочиями, закупил для защиты Крымского моста и Керченского пролива два комплекса „Орел-БПЛА“, которые по своим техническим характеристикам не могли противостоять вражеским беспилотникам», — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что сумма купленных БПЛА составила почти 400 миллионов рублей. При этом Крымский мост оказался не защищен от атак Вооруженных сил Украины. На данный момент дело еще не распределили конкретному судье. Рассматривать его планируют в закрытом режиме, заключило издание. Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ задержали полковника Росгвардии Сергея Волкова по подозрению в коррупции в марте 2023 года, в отношении его возбудили уголовное дело. Адвокат заявил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования. Сам Волков вину не признавал, говоря о том, что в силу своей должности не мог повлиять на тип и технические характеристики закупаемых комплексов для борьбы с БПЛА, а также на их цену. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова поступило уголовное дело во 2-й Западный окружной военный суд. В 2020 году он закупил беспилотники, которые не подходят для защиты Крымского моста. Об этом написала газета «Коммерсант». Позже выяснилось, что защита не могла противостоять беспилотникам Украины. «Полковник, злоупотребив должностными полномочиями, закупил для защиты Крымского моста и Керченского пролива два комплекса „Орел-БПЛА“, которые по своим техническим характеристикам не могли противостоять вражеским беспилотникам», — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что сумма купленных БПЛА составила почти 400 миллионов рублей. При этом Крымский мост оказался не защищен от атак Вооруженных сил Украины. На данный момент дело еще не распределили конкретному судье. Рассматривать его планируют в закрытом режиме, заключило издание. Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ задержали полковника Росгвардии Сергея Волкова по подозрению в коррупции в марте 2023 года, в отношении его возбудили уголовное дело. Адвокат заявил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования. Сам Волков вину не признавал, говоря о том, что в силу своей должности не мог повлиять на тип и технические характеристики закупаемых комплексов для борьбы с БПЛА, а также на их цену.