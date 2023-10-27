27 октября 2023

Курганец расплатился чужой картой в магазине, где работал потерпевший

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевший не успел заблокировать операцию и потерял более 800 рублей Фото:

В Шадринске (Курганская область) задержали мужчину, который расплатился чужой банковской картой в магазине. Потерпевший рассказал в полиции, что после того, как обнаружил пропажу, к нему на телефон пришло уведомление о совершении покупки в месте, где он работал.

«Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“ установлен и задержан по подозрению в совершении хищения 38-летний ранее судимый житель города. Установлено, что злоумышленник рассчитался за товар в магазине, в котором работал потерпевший», — передает пресс-служба УМВД России по региону.

Ущерб превысил 800 рублей. Подозреваемого задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее URA.RU писало о жителе Курганской области, которого осудили на несколько лет за потраченные деньги с чужой банковской карты. Он потратил на алкоголь порядка 10 тысяч рублей.

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В Шадринске (Курганская область) задержали мужчину, который расплатился чужой банковской картой в магазине. Потерпевший рассказал в полиции, что после того, как обнаружил пропажу, к нему на телефон пришло уведомление о совершении покупки в месте, где он работал. «Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“ установлен и задержан по подозрению в совершении хищения 38-летний ранее судимый житель города. Установлено, что злоумышленник рассчитался за товар в магазине, в котором работал потерпевший», — передает пресс-служба УМВД России по региону. Ущерб превысил 800 рублей. Подозреваемого задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU писало о жителе Курганской области, которого осудили на несколько лет за потраченные деньги с чужой банковской карты. Он потратил на алкоголь порядка 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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