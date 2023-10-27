Курганец расплатился чужой картой в магазине, где работал потерпевший

28 октября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Потерпевший не успел заблокировать операцию и потерял более 800 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Шадринске (Курганская область) задержали мужчину, который расплатился чужой банковской картой в магазине. Потерпевший рассказал в полиции, что после того, как обнаружил пропажу, к нему на телефон пришло уведомление о совершении покупки в месте, где он работал. «Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“ установлен и задержан по подозрению в совершении хищения 38-летний ранее судимый житель города. Установлено, что злоумышленник рассчитался за товар в магазине, в котором работал потерпевший», — передает пресс-служба УМВД России по региону. Ущерб превысил 800 рублей. Подозреваемого задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU писало о жителе Курганской области, которого осудили на несколько лет за потраченные деньги с чужой банковской карты. Он потратил на алкоголь порядка 10 тысяч рублей.

В Шадринске (Курганская область) задержали мужчину, который расплатился чужой банковской картой в магазине. Потерпевший рассказал в полиции, что после того, как обнаружил пропажу, к нему на телефон пришло уведомление о совершении покупки в месте, где он работал. «Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“ установлен и задержан по подозрению в совершении хищения 38-летний ранее судимый житель города. Установлено, что злоумышленник рассчитался за товар в магазине, в котором работал потерпевший», — передает пресс-служба УМВД России по региону. Ущерб превысил 800 рублей. Подозреваемого задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU писало о жителе Курганской области, которого осудили на несколько лет за потраченные деньги с чужой банковской карты. Он потратил на алкоголь порядка 10 тысяч рублей.