ХАМАС: попытка израильской наземной операции провалилась

Наземное наступление ЦАХАЛ провалилось
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Наземное наступление израильской армии (ЦАХАЛ) провалилось, она понесла большие потери. Об этом утверждает руководство палестинского движения ХАМАС.
«Провал наземной атаки, начатой оккупацией Газы, распространился по трем направлениям, и в рядах противника были большие потери в солдатах и технике», — заявила ХАМАС. Сообщение группировки опубликовано в telegram-канале.
Ранее стало известно, что Израиль расширил проведение наземных операций в секторе Газа. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что увеличены темпы атак, а ВВС атакуют подземные цели и объекты ХАМАС.
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