ХАМАС: попытка израильской наземной операции провалилась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, военные, оружие, иностранная армия, выстрел, nato, солдат, базука, солдаты нато
Наземное наступление ЦАХАЛ провалилось Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Наземное наступление израильской армии (ЦАХАЛ) провалилось, она понесла большие потери. Об этом утверждает руководство палестинского движения ХАМАС.

«Провал наземной атаки, начатой оккупацией Газы, распространился по трем направлениям, и в рядах противника были большие потери в солдатах и технике», — заявила ХАМАС. Сообщение группировки опубликовано в telegram-канале.

Ранее стало известно, что Израиль расширил проведение наземных операций в секторе Газа. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что увеличены темпы атак, а ВВС атакуют подземные цели и объекты ХАМАС.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наземное наступление израильской армии (ЦАХАЛ) провалилось, она понесла большие потери. Об этом утверждает руководство палестинского движения ХАМАС. «Провал наземной атаки, начатой оккупацией Газы, распространился по трем направлениям, и в рядах противника были большие потери в солдатах и технике», — заявила ХАМАС. Сообщение группировки опубликовано в telegram-канале. Ранее стало известно, что Израиль расширил проведение наземных операций в секторе Газа. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что увеличены темпы атак, а ВВС атакуют подземные цели и объекты ХАМАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...