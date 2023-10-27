В Тюмени подорожала стоимость аренды комнаты

28 октября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

В Тюмени за год стоимость аренды жилья выросла на одну тысячу рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени за год подорожала аренда комнаты. Ее стоимость увеличилась на одну тысячу рублей. Об этом сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. «Средняя ставка аренды комнаты в Тюмени составляет десять тысяч рублей, тогда как в прошлом году она составляла девять тысяч рублей», — передают слова эксперта журналисты РБК Тюмень. Как уточняет Каменев, спрос на аренду такого вида жилья в городе вырос на 18%. По данным журналистов, в городе объем предложения комнат на долгосрочную аренду небольшой. По результатам первой половины октября этого года было всего 140 вариантов. За год предложения аренды комнат выросли, однако лишь на 4,5%, пояснил Каменев. Ранее источник в Тюменском объединении риэлторов рассказал журналисту URA.RU, что аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в городе должна была подняться на 10-15%. По словам источника, рост цен приведет к высокому спросу на рынке аренды квартир.

В Тюмени за год подорожала аренда комнаты. Ее стоимость увеличилась на одну тысячу рублей. Об этом сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. «Средняя ставка аренды комнаты в Тюмени составляет десять тысяч рублей, тогда как в прошлом году она составляла девять тысяч рублей», — передают слова эксперта журналисты РБК Тюмень. Как уточняет Каменев, спрос на аренду такого вида жилья в городе вырос на 18%. По данным журналистов, в городе объем предложения комнат на долгосрочную аренду небольшой. По результатам первой половины октября этого года было всего 140 вариантов. За год предложения аренды комнат выросли, однако лишь на 4,5%, пояснил Каменев. Ранее источник в Тюменском объединении риэлторов рассказал журналисту URA.RU, что аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в городе должна была подняться на 10-15%. По словам источника, рост цен приведет к высокому спросу на рынке аренды квартир.