27 октября 2023

В Тюмени подорожала стоимость аренды комнаты

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени за год стоимость аренды жилья выросла на одну тысячу рублей Фото:

В Тюмени за год подорожала аренда комнаты. Ее стоимость увеличилась на одну тысячу рублей. Об этом сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

«Средняя ставка аренды комнаты в Тюмени составляет десять тысяч рублей, тогда как в прошлом году она составляла девять тысяч рублей», — передают слова эксперта журналисты РБК Тюмень. Как уточняет Каменев, спрос на аренду такого вида жилья в городе вырос на 18%.

По данным журналистов, в городе объем предложения комнат на долгосрочную аренду небольшой. По результатам первой половины октября этого года было всего 140 вариантов. За год предложения аренды комнат выросли, однако лишь на 4,5%, пояснил Каменев.

Ранее источник в Тюменском объединении риэлторов рассказал журналисту URA.RU, что аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в городе должна была подняться на 10-15%. По словам источника, рост цен приведет к высокому спросу на рынке аренды квартир.

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В Тюмени за год подорожала аренда комнаты. Ее стоимость увеличилась на одну тысячу рублей. Об этом сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. «Средняя ставка аренды комнаты в Тюмени составляет десять тысяч рублей, тогда как в прошлом году она составляла девять тысяч рублей», — передают слова эксперта журналисты РБК Тюмень. Как уточняет Каменев, спрос на аренду такого вида жилья в городе вырос на 18%. По данным журналистов, в городе объем предложения комнат на долгосрочную аренду небольшой. По результатам первой половины октября этого года было всего 140 вариантов. За год предложения аренды комнат выросли, однако лишь на 4,5%, пояснил Каменев. Ранее источник в Тюменском объединении риэлторов рассказал журналисту URA.RU, что аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в городе должна была подняться на 10-15%. По словам источника, рост цен приведет к высокому спросу на рынке аренды квартир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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